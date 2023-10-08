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        Haberler Spor Diğer Bisiklet 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Jasper Philipsen kazandı - Diğer Haberleri

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Jasper Philipsen kazandı

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Alanya - Antalya etabı tamamlandı. Etabı 2 saat 44 dakika 31 saniye ile Alpecin Deceuninck Takımı'ndan Jasper Philipsen kazandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:13 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:04
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        İlk etabın kazananı Jasper Philipsen!
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        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle düzenlenen Tour of Türkiye 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabıyla tamamlandı.

        İskele Meydanı’ndan saat 11.40’da başlayan organizasyonda 24 farklı ülkeden 24 takımdan 163 sporcu katıldı. Etabı 2 saat 44 dakika 31 saniye ile Alpecin Deceuninck Takımı'ndan Jasper Philipsen kazandı.

        Etabın ilk prim kapısını Hollanda Milli Takımı'ndan Diesel Bram geçti ve yarın devam edecek olan Kemer-Kalkan etabında Beyaz Mayo'yu giymeye hak kazandı. Yarınki Kemer-Kalkan etabında Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki Kırmızı Mayoyu Nolde giymeye hak kazandı.

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        Etabın madalya töreni ise Atatürk Parkı'nda düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin katıldı. Organizasyona bisikletseverler yoğun ilgi gösterdi. Törende dereceye giren sporculara madalya ve çiçek taktim edildi.

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarınki 166.5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı ile devam edecek.

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