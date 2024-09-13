58 yaşındaki Halle Berry 20'li yaşlardaki gibi hissetmesinin sırrını paylaştı

"ERKEKLERDEN ÇOK DAHA FAZLA YAŞLA TANIMLANIYORUZ"

Berry, 60 yaşına yaklaşırken Hollywood'daki yaş ayrımcılığına da değindi.

Ünlü oyuncu, “Kadınlar olarak, erkeklerden çok daha fazla yaşla tanımlanıyoruz ve bazen bu bizi güçten düşürebilir. Oysa şunu söylemeliyiz: Hayır, kendimi iyi hissettiğim sürece yapabileceğimi yapacağım! Ben ne olmasını istersem o olacak. Bunu ben tanımlayacağım" şeklinde konuştu.