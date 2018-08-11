5N1K İlk Aşk bu akşam yayınlanan 6. bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitledi. 5N1K İlk Aşk'ta Ali ölüm ile pençeleşirkeni herkes onun bir an önce iyileşmesi için tek yürek oldu. Barış Ali'yi yaralayan kişiyi ustaca bir planla yakalattı. Ali, yoğun bakımdayken yanına giden Barış, bir an önce iyileşmesini yoksa Yaprak'ı kendisine bırakacağını söylediği sahne oldukça etkileyiciydi. Bölümün sonunda Ali nihayet gözleirni açtı. Açtığındaysa, Yaprak ile Barış'ı birbirlerine sarılı halde gördü. Peki 5N1K İlk Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde.

5N1K İLK AŞK 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

5N1K İlk Aşk'ın bu akşam yayınlanan bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin yenib ölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından paylaşılmadı.

5N1K İLK AŞK 6. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali çok kan kaybetmiştir. Barış’la Yaprak onu zar zor hastaneye yetiştirmeyi başarılar. Ali’nin uğradığı saldırı ve yaralanma haberi okulda bomba etkisi yaratır. Tüm çete ve onu sevenler soluğu hastanede alır. Ela, Tekin ve Jülide de gelirler. Jülide, Ali’ye olanlar için Ela’yı suçlar.

Çok kan kaybeden Ali için özellikle ilk 24 saat çok kritiktir. Onu uyandırmak için herkes kendince seferber olur. En zor görevde Yaprak ve Barış’tadır. Ali’yi küçükken uyandırmak için ailesinin dinlettirdiği şarkıyı bulmaya çalışırlar. Artık hiç bir yerde ne CD’si ne de kaseti olmayan şarkıyı Ali’ye dinletebilmek için eski şarkıcının peşine düşerler. Ali’yi bıçaklayanlarla telefonda görüşen Barış ise davranışları ile şüpheli davranışları ile dikkat çeker. Yoksa yine her şeyin arkasında o mu vardır?

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