Beşiktaş'ın ve Avusturya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Veli Kavlak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın oynanacak Avusturya - Türkiye maçını İhlas Haber Ajansı /İHA) muhabirine değerlendirdi.

“GÜRCİSTAN MAÇINDA İYİ FUTBOL VARDI”

Türkiye'nin grup aşamasında ortaya koyduğu performansı değerlendirerek sözlerine başlayan Kavlak, “Gürcistan maçında iyi futbol vardı diyebiliriz ama son dakikalarda defanstaki zaafiyetler ortaya çıktı. Gürcistan beraberlik golünü de atabilirdi. Portekiz'e karşı iyi bir futbol oynamadı ama Çekya maçında baskıya rağmen, her şeyi kaybedebileceğinin bilincinde iyi bir performans sergilendi” ifadelerini kullandı.

“AVUSTURYA GÖZ DOLDURDU”

Avusturya'nın, Fransa ve Hollanda'nın da yer aldığı grubunu lider bitirerek göz dolduran bir performans ortaya koyduğuna dikkat çeken eski futbolcu, “Sadece skor anlamında değil, yoğun baskıyla rakiplerini adeta bezdirdi diyebiliriz. Fransa ve Hollanda'nın olduğu gruptan hak ederek lider çıkmayı başardı. Avusturya'da da herkes coşkulu şekilde takımını destekliyor” şeklinde konuştu.