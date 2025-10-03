Habertürk
        6 Ekim İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, resmi tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu hangi gün?

        6 Ekim İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, resmi tatil mi?

        İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, 6 Ekim Pazartesi günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Tarihi günde milyonlarca İstanbullu'nun merak ettiği konuların başında ise toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı geliyor. Özellikle İETT, metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray'ı kullanacak vatandaşlar, 6 Ekim'de uygulanacak ulaşım tarifesini araştırıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 03.10.2025 - 23:52 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:52
        1

        Her yıl ekim ayının ilk haftasında anılan İstanbul’un kurtuluş günü bu yıl 6 Ekim Pazartesi’ye denk geliyor. 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek kutlamaların yanı sıra, toplu taşıma tarifesi de gündemde. İstanbullular, 6 Ekim’de İETT, metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray’da ücretsiz ulaşım imkânı olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte ayrıntılar...

        2

        6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

        6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olmuyor.

        3

        6 EKİM İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        6 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşıma hakkında açıklama yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.

        4

        6 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        6 Ekim bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.

