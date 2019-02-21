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Konya'nın Karapınar ilçesinde 6 gün içinde 3 yeni obruk meydana geldi. Bölgedeki çiftçiler korku içinde.
AA'nın haberine göre, Karapınar ilçesine 7 kilometre mesafedeki Reşadiye Mahallesi Karakuyu mevkiinde 5 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Ahmet Köken adlı çiftçi, aynı bölgede irili ufaklı 50 civarında obruk olduğunu söyledi. Obruğun oluştuğu tarlanın sahibi Mehmet Aydemir ise arpa ekili tarlada geçen yıl bir obruk meydana geldiğini, yeni obruğun ise geçen yılki obruğa 50 metre mesafede oluştuğunu belirtti.
"TARLAYA KORKUDAN YAKLAŞAMAMIŞ"
Tarlasının yakınlarında birçok obruk bulunduğunu ifade eden Aydemir, "Bu tarlamıza biraz uzaklıkta başka bir tarlamızda çalışıyordum. Ağabeyimin araması ile hemen tarlaya geldim. Geldiğimde yeni oluşmuştu, toz çıkıyordu. Bu sefer de bizim tarlada oluştu. Korkumuz var. Korku olsa da şu ana kadar can kaybın olmaması sevindirici. Ağabeyim obruğun oluşumuna şahitlik etti. Tarlaya korkudan yaklaşamamış. Ağabeyim oluşumu birebir görmüş. Bu bölge zaten obrukların sık görüldüğü bir yer" dedi.
SONUNCUSU 10 METRE DERİNLİĞİNDE
Reşadiye Mahallesi Yedikuyu mevkiinde geçtiğimiz cuma günü 4 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluşmuştu. Aradan 3 gün geçtikten sonra aynı mahallenin Eşeli mevkiinde yonca ekili tarlada 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde başka bir obruk meydana gelmişti.
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