6 gündür aranan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
Denizli'de 6 gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Muhammet Çıralı'nın trafik kazasına kurban gittiği ortaya çıktı. Gencin cansız bedeni Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yol kenarında bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Aydın-Denizli kara yolu kenarında temizlik çalışması yapan işçiler, saat 13.00 sıralarında Kuyucak ilçesi kırsal Başaran Mahallesi yakınlarında kötü kokuyu fark etti.
Kokunun geldiği bölgeyi kontrol eden ekipler, motosikletin yanında yatan bir kişiyi gördü. İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
Yapılan araştırmada, cesedin 6 gündür kayıp olarak aranan, Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan Muhammet Çıralı'ya ait olduğu tespit edildi. Evden Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan asker arkadaşını görmek için çıktığı belirtilen tekstil atölyesi çalışanı Çıralı’nın geçirdiği motosiklet kazası sonucu öldüğü öğrenildi.
Yapılan incelemenin ardından Muhammet Çıralı’nın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi.
Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.