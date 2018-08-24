Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, geçen cuma günü mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü.

Trafikte yoğunluk yaşanırken, alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri geldi.

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu.

17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, bayramın üçüncü günü olan 23 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'a kadar yurt genelinde 131 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 97 kişi öldü, 496 kişi de yaralandı.

Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00'den gece yarısına kadar Manisa'da 2, Ordu, Bursa ve Düzce'de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 21 kaza oldu. Malatya, Çorum ve Antalya´da 2´şer, Niğde, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Adıyaman, Hatay, Bursa, Kütahya, Ordu, Hakkari, Afyonkarahisar, Bolu, Şanlıurfa ve Çankırı´da meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.

ARİFE GÜNÜ

Arife günü olan 20 Ağustos Pazartesi günü Çorum, Bursa, Manisa ve Sakarya, Uşak, Kocaeli, ve Zonguldak´ta ikişer, İstanbul, Antalya, Edirne, Karaman, Burdur, Şanlıurfa ve Gümüşhane´de toplam 21 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ

Kurban Bayramı´nın ilk günü 21 Ağustos salı, İstanbul ve Sakarya´da 2´şer olmak üzere, Uşak, Kocaeli, Adana, Çorum, Gümüşhane, Tunceli, Antalya ve Ankara´da toplam 12 kaza oldu. Bu kazalarda 6 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

İKİNCİ GÜN

Kurban Bayramı´nın ikinci günü olan 22 Ağustos günü saat 16.00´ya kadar ise 16 kaza meydana geldi. Gümüşhane, Antalya ve Adıyaman´da 2´şer, Sivas, Bursa, Gaziantep, Kırıkkale, Zonguldak, Niğde, Kahramanmaraş, Burdur, Bingöl ve Kocaeli´de yaşanan kazalarda, 16 kişi öldü, 53 kişi de yaralandı.

ÜÇÜNCÜ GÜN

Bayramın üçüncü günü olan 23 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'a kadar 23 kaza meydana geldi. Adana (3), Kırıkkale (2), Ordu (2), Adıyaman (2) Balıkesir (2), İstanbul (2), Uşak, Kütahya, Ordu, Malatya, Çanakkale, Giresun, Elazığ, Kayseri, Muğla ve Manisa'daki kazalarda 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı.

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