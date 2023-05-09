6 ildeki telefon dolandırıcılığına 17 tutuklama

DHA

Şanlıurfa'nın Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, para ve altın isteyerek dolandırıcılık yapan şebekeyi teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti.

Şebeke üyesi oldukları öne sürülen 21 kişiye 6 Mayıs'ta İstanbul, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Muş'ta operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 25 bin TL para, 23 telefon, 15 sim kart, 6 flash bellek, 2 hard disk, 5 hafıza kartı ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polisin yoğun güvenlik önlemiyle Akçakale Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliden 17'si "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.