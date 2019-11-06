Cem AdrianAdrian, Cem AdrianAdrian, FabrizioFabrizio PaterliniPaterlini, Hakan AltunAltun, Hakan AltunAltun, konserleri nerede, saat kaçta? Müzik severler tarafından emrakemrak konusu oldu. 2019 İstanbul konser takviminde birçok sanatçı bugün izleyicisi ile buluşuyor.
6 KASIM 2019 İSTANBUL KONSER TAKVİMİ
FabrizioFabrizio Paterlini
PaterliniSAAT:21:30
Yer: Salon IKSV
Rezervasyon: Biletix
BiletixOzbi OzbiFeat.Feat Gülce Duru
IF Performance PerformanceHall HallBeşiktaş
Saat: 19.00
Cem Adrian
AdrianIF Performance PerformanceHall HallAtaşehir
AtaşehirSaat: 21.00
Hakan Altun
AltunJolly JollyJoker Kartal İst İstMarina
Saat: 20.00
Ersay ErsayÜner
Yer: Mall Mallof İstanbul MOİ Sahne
Saat: 19:30
Eren Yahşi Piyano Resitali
Yer: Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni YeldeğirmeniSanat
Saat: 19:00
DJ Hakan Küfündür
Yer: Bahçeşehir BahçeşehirHayal Kahvesi
Saat: 20:00
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