6 kişi bir motosikletle seyahat ettiler!
Aksaray'da 4 çocuk ve 2 yetişkinin bir motosikletle, yağmurlu havada seyahat ettiği tehlikeli anlar kameralardan kaçmadı
Aksaray'da 4'ü çocuk 6 kişinin bindikleri motosikletle yağmurlu havada yolculuk ettiği anlar, kameralara yansıdı.
Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Polis Yavuz Bayal Caddesi'nde 4'ü çocuk 6 kişinin yağmurlu havada motosikletle trafikte seyretmesi dikkat çekti.
Fotoğraf: DHA
Çocuklardan birinin önde diğerinin arkada, bir bebeğin annesinin kucağında diğer çocuğun ise ortada olduğu yolculukta motosiklettekilerin kasklarının olmadığı da görüldü.
Fotoğraf: DHA