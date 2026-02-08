6 Şubat depreminde kızını kaybeden anne aynı tarihte doğum yaptı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün erkek çocuk dünyaya getiren 37 yaşındaki Gülten Sarıgül, Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki evlerinin 6 Şubat depremlerinde yıkıldığını, eşi ve 3 çocuğuyla enkaz altında kaldıklarını anlattı.

Enkazın altından ekiplerce kurtarıldıklarını ancak 12 yaşındaki kızı İkranur'un saat 10.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldığını dile getiren Sarıgül, kızını kaybettiği gün yeni bir evlada kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

"HEM HÜZÜNLÜYÜZ HEM MUTLUYUZ"

Sarıgül, "Biz de şoktayız, hiç böyle bir şey beklemiyoduk. Evladımızı kaybettiğimiz bir tarihte tekrar evladımızın olması bizim için sürpriz oldu. Hem hüzünlüyüz hem mutluyuz. Dün mezarlık ziyaretimiz vardı, gidemedik. Bebeğimize henüz isim düşünmedik" dedi.

Baba Ahmet Sarıgül de hüznü ve sevinci birlikte yaşadıklarını belirterek, "6 Şubat'ta Allah'ım bize oğlumu lütfetti. Beş katlı binanın 4. katında yaşıyorduk. Kızımın ölüm yıl dönümüydü, mezarlığa gidemedik. Bugün mutluyuz, sevinçliyiz, bir yandan da üzüntülüyüz, büyük kızımızı kaybettiğimizden dolayı" diye konuştu.