Asrın felaketi 6 Şubat depreminin 3. yılı: 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?
Türkiye, 6 Şubat 2023 yılında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. 11 ilde etkili olan yaklaşık 14 milyon kişiyi etkileyen depremde, binlerce kişi hayatını kaybederken, depremlerin ardından 40 binden fazla artçı sarsıntı yaşandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde; 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı. Peki, "6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı? İşte Yüzyılın felaketi 6 Şubat depremine ilişkin tüm detaylar...
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Yüzyılın felaketi 6 Şubat depreminin üzerinden 3 yıl geçti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda on binlerce bina kullanılamaz hale gelirken, depremden milyonlarca kişi etkilendi. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ olmak üzere deprem 11 ilde etkili oldu. Peki, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti ve yaralandı, kaç bina yıkıldı? İşte detaylar...
6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?
6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü sabat saat 04.17'de deprem 7.7 büyüklüğündeki deprem 60 saniye sürdü.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Bu deprem ise 45 saniye sürdü.
6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ VE YARALANDI?
6 Şubat Kahramanmaraş depreminde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.
DEPREMDEN 11 İL ETKİLENDİ
120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.
Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.
650 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI
Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.
Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.
Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.