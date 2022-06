Çocuklarda 6 yaş sendromu belirtileri 0:00 / 0:00

6 yaş sendromu, çocukların gelişim döneminin en yoğun olarak hissedildiği dönemdir. Bu süreç içerisinde çocukların sosyal çevresi gelişir. Okul çağı ile birlikte farklı davranışlar ve çevrelere maruz kalır. Bu yüzden çocukların maruz kaldığı bu davranış ve çevrelere gösterdiği tepkiler uzmanlar tarafından normal karşılanmaktadır. Peki 6 yaş sendromu nedir? ve 6 yaş sendromu nasıl geçer?

6 Yaş Sendromu Nedir?

6 yaş sendromu uzmanlar tarafından varlığı ifade edilmeyen bir sendromdur. Bunun nedeni 6 yaşın çocuğun sosyal çevresinin değiştiği bir yaş olmasıdır. Bu yaş ile birlikte çocuk maruz kaldığı farklı davranış ve çevrelere karşı davranış ve hareketler geliştirir. Bu tepkiler kimi dönemlerde sert, agresif ve öfkeli olurken, kimi zamanlarda ise daha sakin ve içe kapanık gerçekleşir. Bu yüzden ailelerin 6 yaş sendromu içerisinde dikkatli ve anlayışlı olmaları gerekmektedir.

Çocuklarda 6 Yaş Sendromu Neden Olur?

6 yaş sendromu, çocukların bağımsızlıklarını en fazla elde etmek istedikleri dönem olarak tanımlanır. Bu süreçte çocuk her hareketinin ve aldığı her kararın sonucunun farkındadır. Bu yüzden de başarısızlığa tahammül seviyesi bulunmaz. Bunun yanı sıra 6 yaş sendromunun ortaya çıkmasının temel nedeni çocuğun gelişimi ile birlikte çevreye sağlamak zorunda olduğu entegrasyon sürecidir. Bu süreçte çocuk akran zorbalığına da uğrayabildiği için çevresinde gelişen her duruma farklı tepkiler verir.

6 Yaş Sendromu Ne Kadar Sürer?

6 yaş sendromunun başladığı dönem isminden de belli olduğu gibi 6 yaştır. 6 yaş sendromunun süresi ise 8 yaşına kadar devam edebilir.

6 Yaş Sendromu Belirtileri

6 yaş ile birlikte çocuk artık bireysellikten çıkar ve toplumsallığa karışır. Bu yüzden bariz şekilde değişiklikler kendini gösterir. İşte 6 yaş sendromu belirtileri:

Çocuk bu dönemde daha saldırgan ve asi tavırlar sergiler.

Verdikleri kararlarda ısrarcı tavırlar sergiler.

Çocuklar grup oyunları içerisinde yer alır ve tek başına olmak istemez. Bu oyunlarda ise lider konumunda yer almak onu mutlu eder.

Eşyalarını paylaşmak istemez.

Benmerkezci bir ruh haline bürünür.

Çevresinden aldığı eleştirilere karşı daha alıngandır. Kola ağlayabilir, kolay sinirlenebilir. Yaşadığı olayların etkisinde daha uzun süreli kalabilir.

6 Yaş Sendromu Tedavisi

6 yaş sendromu tedavisinde bilişsel davranışçı terapi yöntemi uygulanır. Eğer sendrom belirtileri ağır bir şekilde kendini gösteriyor ise uzman desteği alınması göz ardı edilmemelidir. Çocuğa yönelik yaklaşım da çok önemlidir. Bu süreçte çocuğun söylediklerine ve fikirlerine saygı duyulmalı, çocuğun ben kavramı kabul edilmeli ve birey olarak davranılmalıdır.

6 Yaş Sendromunda Anne ve Baba Nasıl Davranmalı?

6 yaş sendromunda anne ve babanın davranışları çok önemli bir yere sahiptir. Anne ve baba anlayışlı ve ilgili olmak zorundadır. Aksi halde çocuğun dış çevrede gördüğü davranış ve yaklaşımlar karakteri üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.