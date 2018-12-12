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60. sanat yılını kutlayan Genco Erkal'a "Merhaba"nın galasında büyük alkış

Usta oyuncu Genco Erkal’ın uyarladığı, yönettiği ve aynı zamanda tek başına rol aldığı “Merhaba”nın galası büyük alkış topladı. İlk kez geçtiğimiz eylül ayında New York’ta sergilenen müzikli oyun “Merhaba” tiyatroseverleri, edebiyat aleminin bu beş büyük ustasıyla müzikli bir yolculuğa çıkarıyor

12.12.2018 - 12:57 | Güncelleme:

60. sanat yılında usta oyuncu Genco Erkal’ın uyarladığı, yönettiği ve aynı zamanda tek başına rol aldığı “Merhaba”nın galası, önceki akşam Kenter Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Galaya yoğun ilgi gösteren davetliler oyunun sonunda, tek kişilik oyunların ustası Erkal’ı ayakta alkışladılar.

“Merhaba”nın galasına katılanlar arasında Songül Öden, Demet Akbağ, Dolunay Soysert, Oya Başar, Tülay Günal, Bülent Emrah Parlak, Zeliha Berksoy, Emin Fındıkoğlu, Murat Kılıç, Metin Uca, Ayşen İnci, Nergis Çorakçı, Deniz Gökçer, Zeynep Tedü, Anta Toros, Dost Elver, Filiz Coşkuner, Füsun Demirel, Orhan Alkaya, Suna Keskin, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Emre Yetim gibi birçok ünlü isim de yer aldı.

Müzikli bir gösteri olan “Merhaba”; usta oyuncu Genco Erkal’ın “Benim yazarlarım” dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor.

İlk kez geçtiğimiz eylül ayında New York’ta sergilenen müzikli oyun “Merhaba” tiyatroseverleri, edebiyat aleminin bu beş büyük ustasıyla müzikli bir yolculuğa çıkarıyor. Yıllar öncesinden seyirciye seslenen yazarlar; dünyanın ve ülkemizin halleri üzerine kimi zaman güldürücü, kimi zaman hüzünlü, öfkeli gözlemleriyle yaşadığımız karanlık günlere ve geleceğimize ışık tutuyorlar. Genco Erkal yeni oyununun, üzerimize sinen umutsuzluğu silkeleyen bir tür moral aşısı işlevi görmesini umut ediyor.

“Merhaba”da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan’ın besteleri; Özatalay’ın piyanosu ve Çağdaş Engin’in basklarneti eşliğinde seslendiriliyor. Sahne tasarımını Cihan Aşar’ın, giysi tasarımını Özlem Kaya’nın, ışık tasarımını Hakan Özipek’in yaptığı oyunun müzik yönetimini ve düzenlemesini Yiğit Özatalay, yönetmen yardımcılığını ise Emre Yetim üstleniyor.

Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konan “Merhaba”, 13 Aralık 2018 Perşembe akşamı Kozyatağı Kültür Merkezi’nde, 15 ve 22 Aralık 2018 Cumartesi akşamı Kenter Tiyatrosu’nda, 21 Aralık 2018 Cuma akşamı ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

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