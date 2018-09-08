60 yılda uçak ve helikopter kazalarında hayatını kaybeden ünlü isimler
08.09.2018 - 13:53 | Güncelleme: DHA
Maltepe sahilinde perşembe günü düşen Bell 430 tipi helikopterde iş insanı Halil İbrahim Ünver yaşama veda etti. Son 60 yılda Türkiye'de dahil, dünya genelinde siyaset, spor, sanat dallarında tanınmış birçok isim helikopter ve uçak kazasında yaşamını yitirdi. 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler ise şöyleydi...
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11 Mart 2018
İş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren özel uçak 11 Mart akşamı İran'da düştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti.
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7 Kasım 2017
DHA'nın haberine göre Amerikalı ünlü beyzbolcu Roy Halladay, Florida'da bindiği bir uçağın Meksika Körfezi'ne düşmesi sonucu 40 yaşındayken öldü.
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8 Eylül 2017
Dünyaca ünlü müzik grubu Montgomery Gentry'nin solisti Troy Gentry'yi taşıyan Schweitzer 269C tipi helikopter Nev Jersey yakınlarında düştü. Kazada Gentry de dahil 2 kişi öldü.
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25 Aralık 2016
Dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun üyelerinin de içinde bulunduğu Tupolev 154 tipi askeri uçak düştü. Uçakta 64 Kızıl Ordu Korosu üyesi de dahil 92 kişi yaşama veda etti.
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7 Aralık 2016
Pakistan'da pop yıldızı olarak üne kavuştuktan sonra din adamlığına yönelen 52 yaşındaki Junaid Jamshed'in içinde olduğu ATR-42-500 tipi uçak dağlara çakıldı. Kazada 47 kişi öldü.
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28 Kasım 2016
Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düştü. Brezilya 1. Lig takımı Chapecoense'li futbolcuların da bulunduğu uçakta 81 kişi vardı. Kazada 76 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi ise sağ kurtuldu.
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28 Ağustos 2016
Amerikalı şov yıldızı Darrell Ward cessna 182 tipi uçağının düşmesi sonucu öldü.
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22 Haziran 2015
Titanik filmine yaptığı beste ve müzikle iki adet Akademi Ödülü'ne layık görülen ABD'li bestekar, orkestra yazarı ve şefi James Horner uçak kazasında öldü.
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13 Haziran 2014
ABD’nin ilk milyarderlerinden Standard Oil’in kurucusu John.D. Rockefeller’in torunu, ünlü hayırsever David Rockeffeler’in (99) oğlu Richard Rockefeller (65) kendi kullandığı tek motorlu uçağın New York yakınlarında kalkış yaparken düşmesi ile yaşamını yitirdi.
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9 Aralık 2012
Meksika asıllı ABD'li şarkıcı Jenni Rivera’yı Meksika'ya taşıyan jet düştü kazada 7 kişi öldü.
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4 Şubat 2012
Amerikalı görüntü yönetmeni Michael de Gruy ve Avustralya TV yapımcısı Andrew Wight helikopter kazasında yaşama veda etti
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7 Eylül 2011
Rus buz hokeyi takımı oyuncularını taşıyan uçak 37 yolcu ve 8 kişiden oluşan mürettabatıyla Yaroslavl kenti yakınlarında düştü. Kazada çoğunluğu sporcu 45 kişi öldü
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10 Nisan 2010
Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin uçağı Rusya'nın Smolensk havalimanına yaklaşırken düştü. Kazada Kaczynski, eşi ve Merkez Bankası Başkanı, Genelkurmay Başkanı da dahil 96 kişi yaşamını yitirdi.
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1 Haziran 2009
Dünyaca ünlü arp sanatçısı Fatma Ceren Necipoğlu, ünlü Riverdance grubunun üyelerinden İrlandalı Eithne Walls ve ünlü müzisyen Juliana de Aquino, Rio de Janeiro Paris seferini yapan Air France uçağının Atlas Okyanusuna düşmesi sonucu yaşamlarını yitirdiler.
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25 Mart 2009
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazasında yaşamını yitirdi. 16 Eylül 2007 Eski dünya ralli şampiyonlarından İskoç pilot Colin McRae helikopter kazasında hayatını kaybetti.
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3 Eylül 2007
Amerikalı dolar milyoneri maceracı işadamı Steve Fossett uçak kazasında öldü.
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30 Temmuz 2005
Sudan Başkan Yardımcısı John Garang helikopter kazasında öldü.
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27 Temmuz 2005
Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Wal-Mart'ın yönetim kurulu üyesi John Thomas Walton CGS Hawk Arrow’un düşmesi sonucu öldü.
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17 Nisan 2004
Hintli sinema yıldızı Soundarya uçak kazasında öldü.
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26 Ocak 2004
Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Trajkovski uçak kazasında öldü.
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24 Şubat 2003
Afganistan Maden ve Endüstri Bakanı Cuma Muhammed Muhammedi Pakistan'da, uçak kazasında öldü.
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6 Şubat 2003
Kolombiya Sosyal Güvenlik Bakanı Jean Louis Londono And dağlarına uçağın düşmesi sonucu öldü.
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24 Kasım 2001
Amerikalı pop şarkıcısı Melanie Thornton uçak kazasında öldü.
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29 Ağustos 2001
Avustralyalı rock yıldızı Graham "Shirley" Strachan helikopter kazasında öldü.
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25 Ağustos 2001
Amerikalı ünlü şarkıcı ve oyuncu Aaliyah Haughton ve 7 arkadaşı Bahamalar’dan ABD’ye dönerken, bulunduğu cesnna tipi uçağın düşmesi sonucu öldü. Uçak kalkışında motorunda arıza olduğu ortaya çıkmış ve pistin bitiminde 60 metre ilerdeki çalılara çarpıp yanmıştı.
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27 Temmuz 2001
Brezilyalı model Fernanda Vogel helikopter kazasında öldü.
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27 Haziran 2001
Oklahoma State Üniversite Basketbol Takımı’nın içinde bulunduğu Beech King Air uçağı kaza yaptı. Kazada 6 basketçi öldü.
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17 Mayıs 2001
İran Ulaştırma Bakanı Rahman Dadman, 2 bakan yardımcısı ve 7 milletvekili İran'da uçak kazasında öldü.
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16 Haziran 1999
ABD'nin eski başkanı Kennedy'nin oğlu John F. Kennedy Jr. 1999'da kullandığı özel uçağın denize düşmesi sonucu eşiyle birlikte öldü.
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2 Eylül 1998
Boks şampiyonu Joseph LaMotta uçak kazasında öldü.
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12 Ekim 1997
Amerikalı şarkıcı John Denver uçak kazasında öldü.
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11 Mayıs 1996
Amerikalı şarkıcı Walter Hyatt uçak kazasında öldü.
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3 Nisan 1996
ABD Ticaret Bakanı Ron Brown Hırvatistan'da uçak kazasında öldü.
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14 Ocak 1996
Ünlü müzisyen Onno Tunç uçak kazasında yaşamını yitirdi.
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6 Nisan 1994
Burundi Cumhurbaşkanı Cyprian Ntaryamira ve Ruandalı meslektaşı Juvenal Habyrimana, uçaklarının düşmesi sonucu öldüler.
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17 Şubat 1993
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
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1 Nisan 1993
Otomobil yarışçısı Alan Kulwicki uçak kazasında öldü.
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27 Nisan 1993
Zambiya Milli Futbol Takımı’nın içinde bulunduğu uçak düştü. Kazada 18 takım üyesi öldü.
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12 Temmuz 1993
Amerikalı otomobil yarışçısı David "Davey" Allison helikopter kazasında öldü.
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27 Ağustos 1990
Amerikalı blues şarkıcı ve gitarist Stevie Ray Vaughan, Chicago’ya gitmek üzere bindiği helikopterin tepeye çarpması sonucu öldü.
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19 Ekim 1986
Mozambik Devlet Başkanı Samora Machel, Mozambique Air’e ait Tupolev 134A uçağın Güney Afrika'da düşmesi sonucu öldü.
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23 Temmuz 1982
Amerikalı aktör Vic Morrow, Bell UH-1 B tipi helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
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23 Temmuz 1980
Hindistan’ın eski Başbakanı Indıra Gandhi’nin oğlu Yeni Kongre Partisi Genel Sekreteri Sanjay Gandhi Delhi’deki uçak kazasında yaşamını yitirdi.
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27 Mart 1968
Sovyet kozmonot Yuri Gagarin deneme uçuşu yaptığı sırada öldü.
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3 Nisan 1961
Green Cros adlı Şili futbol takımının içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucu oyuncular yaşamını yitirdi.
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6 Şubat 1958
İngilizlerin dünyaca ünlü futbol kulübü Manchester United'ı taşıyan çift pervaneli uçak Münih'te inişe geçtiği sırada önce havaalanı duvarına sonra da bir eve çarparak infilak etti. Kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 7'si United'lı futbolcuydu. Bir futbolcu da kazadan 15 gün sonra hayatını kaybetti.
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