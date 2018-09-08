SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

60 yılda uçak ve helikopter kazalarında hayatını kaybeden ünlü isimler

08.09.2018 - 13:53 | Güncelleme: DHA

Maltepe sahilinde perşembe günü düşen Bell 430 tipi helikopterde iş insanı Halil İbrahim Ünver yaşama veda etti. Son 60 yılda Türkiye'de dahil, dünya genelinde siyaset, spor, sanat dallarında tanınmış birçok isim helikopter ve uçak kazasında yaşamını yitirdi. 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler ise şöyleydi...

  • 1 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    1 | 46

    11 Mart 2018

    İş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren özel uçak 11 Mart akşamı İran'da düştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti.

  • 2 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    2 | 46

    7 Kasım 2017

    DHA'nın haberine göre Amerikalı ünlü beyzbolcu Roy Halladay, Florida'da bindiği bir uçağın Meksika Körfezi'ne düşmesi sonucu 40 yaşındayken öldü.

  • 3 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    3 | 46

    8 Eylül 2017

    Dünyaca ünlü müzik grubu Montgomery Gentry'nin solisti Troy Gentry'yi taşıyan Schweitzer 269C tipi helikopter Nev Jersey yakınlarında düştü. Kazada Gentry de dahil 2 kişi öldü.

  • 4 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    4 | 46

    25 Aralık 2016

    Dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun üyelerinin de içinde bulunduğu Tupolev 154 tipi askeri uçak düştü. Uçakta 64 Kızıl Ordu Korosu üyesi de dahil 92 kişi yaşama veda etti.

  • 5 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    5 | 46

    7 Aralık 2016

    Pakistan'da pop yıldızı olarak üne kavuştuktan sonra din adamlığına yönelen 52 yaşındaki Junaid Jamshed'in içinde olduğu ATR-42-500 tipi uçak dağlara çakıldı. Kazada 47 kişi öldü.

  • 6 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    6 | 46

    28 Kasım 2016

    Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düştü. Brezilya 1. Lig takımı Chapecoense'li futbolcuların da bulunduğu uçakta 81 kişi vardı. Kazada 76 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi ise sağ kurtuldu.

  • 7 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    7 | 46

    28 Ağustos 2016

    Amerikalı şov yıldızı Darrell Ward cessna 182 tipi uçağının düşmesi sonucu öldü.

  • 8 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    8 | 46

    22 Haziran 2015

    Titanik filmine yaptığı beste ve müzikle iki adet Akademi Ödülü'ne layık görülen ABD'li bestekar, orkestra yazarı ve şefi James Horner uçak kazasında öldü.

  • 9 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    9 | 46

    13 Haziran 2014

    ABD’nin ilk milyarderlerinden Standard Oil’in kurucusu John.D. Rockefeller’in torunu, ünlü hayırsever David Rockeffeler’in (99) oğlu Richard Rockefeller (65) kendi kullandığı tek motorlu uçağın New York yakınlarında kalkış yaparken düşmesi ile yaşamını yitirdi.

  • 10 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    10 | 46

    9 Aralık 2012

    Meksika asıllı ABD'li şarkıcı Jenni Rivera’yı Meksika'ya taşıyan jet düştü kazada 7 kişi öldü.

  • 11 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    11 | 46

    4 Şubat 2012

    Amerikalı görüntü yönetmeni Michael de Gruy ve Avustralya TV yapımcısı Andrew Wight helikopter kazasında yaşama veda etti

  • 12 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    12 | 46

    7 Eylül 2011

    Rus buz hokeyi takımı oyuncularını taşıyan uçak 37 yolcu ve 8 kişiden oluşan mürettabatıyla Yaroslavl kenti yakınlarında düştü. Kazada çoğunluğu sporcu 45 kişi öldü

  • 13 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    13 | 46

    10 Nisan 2010

    Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin uçağı Rusya'nın Smolensk havalimanına yaklaşırken düştü. Kazada Kaczynski, eşi ve Merkez Bankası Başkanı, Genelkurmay Başkanı da dahil 96 kişi yaşamını yitirdi.

  • 14 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    14 | 46

    1 Haziran 2009

    Dünyaca ünlü arp sanatçısı Fatma Ceren Necipoğlu, ünlü Riverdance grubunun üyelerinden İrlandalı Eithne Walls ve ünlü müzisyen Juliana de Aquino, Rio de Janeiro Paris seferini yapan Air France uçağının Atlas Okyanusuna düşmesi sonucu yaşamlarını yitirdiler.

  • 15 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    15 | 46

    25 Mart 2009

    Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazasında yaşamını yitirdi.
    16 Eylül 2007 Eski dünya ralli şampiyonlarından İskoç pilot Colin McRae helikopter kazasında hayatını kaybetti.

  • 16 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    16 | 46

    3 Eylül 2007

    Amerikalı dolar milyoneri maceracı işadamı Steve Fossett uçak kazasında öldü.

  • 17 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    17 | 46

    30 Temmuz 2005

    Sudan Başkan Yardımcısı John Garang helikopter kazasında öldü.

  • 18 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    18 | 46

    27 Temmuz 2005

    Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Wal-Mart'ın yönetim kurulu üyesi John Thomas Walton CGS Hawk Arrow’un düşmesi sonucu öldü.

  • 19 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    19 | 46

    17 Nisan 2004

    Hintli sinema yıldızı Soundarya uçak kazasında öldü.

  • 20 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    20 | 46

    26 Ocak 2004

    Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Trajkovski uçak kazasında öldü.

  • 21 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    21 | 46

    24 Şubat 2003

    Afganistan Maden ve Endüstri Bakanı Cuma Muhammed Muhammedi Pakistan'da, uçak kazasında öldü.

  • 22 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    22 | 46

    6 Şubat 2003

    Kolombiya Sosyal Güvenlik Bakanı Jean Louis Londono And dağlarına uçağın düşmesi sonucu öldü.

  • 23 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    23 | 46

    24 Kasım 2001

    Amerikalı pop şarkıcısı Melanie Thornton uçak kazasında öldü.

  • 24 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    24 | 46

    29 Ağustos 2001

    Avustralyalı rock yıldızı Graham "Shirley" Strachan helikopter kazasında öldü.

  • 25 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    25 | 46

    25 Ağustos 2001

    Amerikalı ünlü şarkıcı ve oyuncu Aaliyah Haughton ve 7 arkadaşı Bahamalar’dan ABD’ye dönerken, bulunduğu cesnna tipi uçağın düşmesi sonucu öldü. Uçak kalkışında motorunda arıza olduğu ortaya çıkmış ve pistin bitiminde 60 metre ilerdeki çalılara çarpıp yanmıştı.

  • 26 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    26 | 46

    27 Temmuz 2001

    Brezilyalı model Fernanda Vogel helikopter kazasında öldü.

  • 27 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    27 | 46

    27 Haziran 2001

    Oklahoma State Üniversite Basketbol Takımı’nın içinde bulunduğu Beech King Air uçağı kaza yaptı. Kazada 6 basketçi öldü.

  • 28 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    28 | 46

    17 Mayıs 2001

    İran Ulaştırma Bakanı Rahman Dadman, 2 bakan yardımcısı ve 7 milletvekili İran'da uçak kazasında öldü.

  • 29 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    29 | 46

    16 Haziran 1999

    ABD'nin eski başkanı Kennedy'nin oğlu John F. Kennedy Jr. 1999'da kullandığı özel uçağın denize düşmesi sonucu eşiyle birlikte öldü.

  • 30 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    30 | 46

    2 Eylül 1998

    Boks şampiyonu Joseph LaMotta uçak kazasında öldü.

  • 31 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    31 | 46

    12 Ekim 1997

    Amerikalı şarkıcı John Denver uçak kazasında öldü.

  • 32 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    32 | 46

    11 Mayıs 1996

    Amerikalı şarkıcı Walter Hyatt uçak kazasında öldü.

  • 33 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    33 | 46

    3 Nisan 1996

    ABD Ticaret Bakanı Ron Brown Hırvatistan'da uçak kazasında öldü.

  • 34 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    34 | 46

    14 Ocak 1996

    Ünlü müzisyen Onno Tunç uçak kazasında yaşamını yitirdi.

  • 35 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    35 | 46

    6 Nisan 1994

    Burundi Cumhurbaşkanı Cyprian Ntaryamira ve Ruandalı meslektaşı Juvenal Habyrimana, uçaklarının düşmesi sonucu öldüler.

  • 36 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    36 | 46

    17 Şubat 1993

    Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

  • 37 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    37 | 46

    1 Nisan 1993

    Otomobil yarışçısı Alan Kulwicki uçak kazasında öldü.

  • 38 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    38 | 46

    27 Nisan 1993

    Zambiya Milli Futbol Takımı’nın içinde bulunduğu uçak düştü. Kazada 18 takım üyesi öldü.

  • 39 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    39 | 46

    12 Temmuz 1993

    Amerikalı otomobil yarışçısı David "Davey" Allison helikopter kazasında öldü.

  • 40 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    40 | 46

    27 Ağustos 1990

    Amerikalı blues şarkıcı ve gitarist Stevie Ray Vaughan, Chicago’ya gitmek üzere bindiği helikopterin tepeye çarpması sonucu öldü.

  • 41 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    41 | 46

    19 Ekim 1986

    Mozambik Devlet Başkanı Samora Machel, Mozambique Air’e ait Tupolev 134A uçağın Güney Afrika'da düşmesi sonucu öldü.

  • 42 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    42 | 46

    23 Temmuz 1982

    Amerikalı aktör Vic Morrow, Bell UH-1 B tipi helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

  • 43 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    43 | 46

    23 Temmuz 1980

    Hindistan’ın eski Başbakanı Indıra Gandhi’nin oğlu Yeni Kongre Partisi Genel Sekreteri Sanjay Gandhi Delhi’deki uçak kazasında yaşamını yitirdi.

     

  • 44 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    44 | 46

    27 Mart 1968

    Sovyet kozmonot Yuri Gagarin deneme uçuşu yaptığı sırada öldü.

     

  • 45 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    45 | 46

    3 Nisan 1961

    Green Cros adlı Şili futbol takımının içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucu oyuncular yaşamını yitirdi.

     

  • 46 60 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü isimler
    46 | 46

    6 Şubat 1958

    İngilizlerin dünyaca ünlü futbol kulübü Manchester United'ı taşıyan çift pervaneli uçak Münih'te inişe geçtiği sırada önce havaalanı duvarına sonra da bir eve çarparak infilak etti. Kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 7'si United'lı futbolcuydu. Bir futbolcu da kazadan 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X