60 yıllık eşini öldürüp intihar etti 0:00 / 0:00

DHA

Olay, Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde meydana geldi. 7 çocuk sahibi Yusuf Akbaş ile eşi Hasibe Akbaş, evlerinde yalnız bulundukları sırada aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yusuf Akbaş, tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alarak eşine ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşledi. Yaralanan Hasibe Akbaş, o sırada evi telefonla arayan çocuklarından birine, "Baban beni vurdu, yaralıyım. Eve ambulans gönder" dedi.

Çocuğunun haber vermesi üzerine eve giden köylüler, çifti kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yusuf Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Hasibe Akbaş ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çift, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.