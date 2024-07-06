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        Haberler Spor Diğer Güreş 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü gün - Diğer Haberleri

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü gün

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üçüncü günü, minik boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:12 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:12
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        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü gün
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonu bu yıl, format değişikliği nedeniyle alışılagelmişin dışında önceki gün başladı. Üçüncü gün güreşleri ise minik 1 boy pehlivanlarla start aldı.

        Bugün baş boyunda 40, baş altı, büyük orta, küçük orta büyük, küçük orta küçük, deste büyük, deste orta, deste küçük, ayak, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2, minik 1 boylarında 32 pehlivan güreş tutacak.

        Önceki gün gerçekleşen ön elemeyi geçen Şahali Kurt, Feyzullah Aktürk, Arif Akın, Hamza Özkaradeniz, Cengizhan Şimşek, Hasan Cengiz, Seçkin Duman ve Yunus Emre Yaman, baş boyu mücadelelerine adlarını yazdırmıştı.

        Bu isimler, organizasyona direkt katılım hakkı kazanan Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç, Serdar Yıldırım, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz, Süleyman Başar, Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal ve Faruk Akkoyun'un da aralarında olduğu pehlivanlarla mücadele verecek.

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