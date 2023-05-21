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1893 yılında Fransa’da kullanılmaya başlandıktan sonra hızla dünyaya yayılan plaka sistemi, Türkiye’deki günümüz şeklini ise 1962 senesinde almıştır. Peki, Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde 69 nerenin plakası? Bayburt ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

69 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de kullanılan 69 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Bayburt olacaktır. 1927 ile 1989 tarihleri arasında Gümüşhane’ye bağlı bir ilçe olan Bayburt 15 Haziran 1989 tarihinde il olmuş ve yine aynı tarihte, plakalarda kullanmak üzere 69 il kodunu almıştır.

1962’nin Ekim ayında alınan bir kararla, Türkiye’deki tüm illere birer plaka numarası verilmesi kararlaştırılmıştır. 1’den başlayarak 67’ye kadar giden bu numaralar, 67 ile alfabetik sıralamalarına göre verilmiştir. İlk etapta 67 olan il sayısının artmasıyla birlikte, yeni illere yeni plaka kodları verilmiş ve bu sayı günümüzde 81’e kadar ulaşmıştır.

Türkiye’nin en küçük illerinden bir tanesi olarak dikkat çeken Bayburt’un yüzölçümü 3.741 kilometrekare, nüfusu ise 2022 sayımına göre 84 bin 241 olarak ölçülmüştür. Şehrin nüfusunun az olması, o ile kullanılan araç sayılarına da yansımış ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 yılında yaptığı bir çalışmada, Bayburt ilinde trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtları sayısının 16 bin 425 olduğu belirlenmiştir. 69 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında özel otomobillerden iş makinelerine, hafif ticari araçlardan kamuda kullanılan araçlara kadar tüm taşıtlar yer almaktadır.

Bayburt İlçeleri Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bayburt ilinde trafiğe kayıt edilen araçlarda da il kodundan hemen sonra gelen harf grupları Bayburt’a bağlı olan ilçeleri işaret etmektedir.

Her ne kadar Bayburt’a bağlı olan Merkez, Demirözü ve Aydıntepe olmak üzere 3 ilçe olsa da Bayburt’ta kullanılan plaka harf grupları, yalnızca merkez ilçesini işaret etmektedir. Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinin gerek nüfusunun gerekse de bu ilçelerde trafiğe kayıt edilmiş araç sayılarının az olması sebebiyle, Bayburt’ta yalnızca Merkez ilçesinin plaka harf grupları yer almaktadır.

Bayburt Merkez İlçesi Plaka Kodları:

69 AC 001 - 69 AZ 999

69 M 0001 - 69 M 9999

69 T 0001 - 69 T 9999