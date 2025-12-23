7. Mardin Bienali’nin başlığı 'GÖKzemin'

Habertürk
        Uluslararası çağdaş sanat dünyasında önemli bir konuma sahip olan ve 15 Mayıs–21 Haziran 2026 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak 7. Mardin Bienali'nin yeni edisyonunun kavramsal çerçevesi"GÖKzemin"  olarak açıklandı

        Giriş: 23.12.2025 - 00:21 Güncelleme: 23.12.2025 - 00:21
        7. Mardin Bienali'nin başlığı 'GÖKzemin'
        Döne Otyam ve Hakan Irmak’ın direktörlüğünde, Mardin Sinema Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen, küratörlüğünü Çelenk Bafra’nın üstlendiği, Peugeot'nun ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Mardin Bienali’nin 7. edisyonu, 15 Mayıs – 21 Haziran 2026 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Mardin Bienali’nin yeni edisyonunun kavramsal çerçevesi “GÖKzemin” olarak açıklandı.

        Mardin Bienali’nin kavramsal çerçevesi günümüz sanatının gerçek ile hayal, maddi ile manevi, politik ile poetik arasında kurduğu ilişkileri Mardin bağlamında görünür kılıyor. Gök ile yer, bireysel ile kolektif, geçmiş ile gelecek arasında bir düşünce ve duygu hattı kuran bienal, izleyiciyi, birbirine tezat gibi görünen uçlar boyunca katmanlı bir yolculuğa davet ediyor. Ufku ikiye bölen ‘gök’ ve ‘zemin’i yan yana getiren 7. Mardin Bienali, birbirine uzak sanılan dünyalar arasında sessiz bir geçit açıyor.

        Çelenk Bafra
        Çelenk Bafra
        İzleyiciyi hem yukarıya hem de içeriye doğru uzanan çok katmanlı bir deneyime davet eden bienalde, bölgenin kültürel hafızasında özel bir yere sahip olan kuşlar rehberlik ediyor. Mardin’in taşlarına sinmiş hikâyeleri ve coğrafyasına özgü rüzgârları ardına alan kuşlar; gökyüzü ile yeryüzü arasında süzülürken, kentin farklı noktalarındaki sergiler, mekâna özgü yerleştirmeler ve performanslar arasında rotalar çiziyor.

        Bienalin kavramsal pusulası, Türkiye’nin batısı ve doğusundan, ilk bakışta birbirine karşıt gibi görünen iki edebi yapıta işaret ediyor: Aristophanes’in Kuşlar adlı komedyası ve Ferîdüddîn Attâr’ın Kuşlar Meclisi olarak bilinen mesnevisi Mantıku’t-Tayr. Her iki metin de kuşları yalnızca doğanın bir parçası olarak değil; arayışın, eleştirinin, direnişin ve dönüşümün simgeleri olarak ele alıyor.

        2010’dan bu yana düzenlenen Mardin Bienali, tarihinde ilk kez, bu edisyonuyla birlikte, eski şehrin sınırlarının dışına çıkarak Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı ve Kızıltepe’deki sergileriyle izleyiciyi bölgenin farklı coğrafi ve kültürel katmanlarını keşfetmeye davet ediyor.

