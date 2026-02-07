Habertürk
Habertürk
        7 Şubat 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı

        7 Şubat 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

        Çılgın Sayısal Loto heyecanı tamamlandı ve sonuçlar 21.30'da açıklandı. Haftada üç kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazanan numaralar belli oldu ve bilet sorgulama süreci başladı. İşte 7 Şubat 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 21:39 Güncelleme: 07.02.2026 - 21:39
        7 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
        Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde geri sayım sona erdi. Binlerce kişinin şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 7 Şubat 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        8 - 30 - 65 - 67 - 72 - 80 - 26 (joker) - 62 süperstar

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

