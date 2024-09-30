Çoban bulamadığından dolayı hayvanlarının büyük bölümünü satan Nurettin Çelenk, geriye kalan hayvanlarına kendisi çobanlık yapıyor. Şavak aşiretinin genelinin hayvancılık ile uğraştığını belirten Çelenk, "Son dönemlerde çobanlardan dolayı bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Paramızda para etmeyecek duruma geldi. Şuanda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz. Aydan aya 30 GB internet de veriyoruz. Yemesi, içmesi, barınması ve giymesi bize ait. Bu şekilde olmasına rağmen yine de bulamıyoruz. Hal böyle olunca zor durumda kalan hayvanını satıyor. Benim 500 koyunumu vardı ama şu anda 150 koyun var. Kendi imkanlarım ile bakıyorum ve kendim çobanlık yapıyorum" dedi.