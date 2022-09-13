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Haberler Gündem 74.Emmy Ödülleri sahiplerini buldu |2022 Emmy Ödülü kazananları
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74.Emmy Ödülleri sahiplerini buldu | 2022 Emmy Ödülü kazananları

Her sene düzenlenen ve birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı Emmy Ödülleri, bu sene de sahiplerini buldu. Çekişmeli ve bir o kadar da eğlenceli geçen törende, başarılı isimler evlerine Emmy Ödülü ile döndü. İşte, 74.Emmy Ödülleri ve kazananları

74.Emmy Ödülleri sahiplerini buldu |2022 Emmy Ödülü kazananları

Bu sene 74.sü düzenlenen Emmy Ödülleri, yine yıldız geçiti gibiydi. Birçok dalda yapım ve oyuncular birbirleriyle yarıştı ve gecenin sonunda en iyiler, Emmy Ödülünü kazandı. Aralarında birçok iddialı yapımın olduğu Emmy Ödüllerinde kimin kazanacağı merak konusuydu. İşte, 74.Emmy Ödülleri ve kazananları...

74.EMMY ÖDÜLÜ KAZANANLARI

En İyi Drama Dizisi: Succession

Drma Dizisinde En İyi Kadın Başrol Oyuncusu: Zendeya - Euphoria

En İyi Komedi Dizisi: Ted Lasso

Bir Drama Dizisinde En İyi Erkek Başrol Oyuncusu: Lee Jung-jae - Squid Game

Bir Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julia Garner - Ozark

Bir Komedi Dizisinde En İyi Kadın Başrol Oyuncusu: Jean Smart-Hacks

Bir Komedi Dizisinde En İyi Erkek Başrol Oyuncusu: Jason Sudeikis-Ted Lasso

Bir Mini Dizi veya TV Filminde En İyi Erkek Başrol Oyuncusu: Micheal Keaton-Dopesick

Mini Dizi / TV Filmi En İyi Kadın Başrol Oyuncusu: Amandda Seyfrie-The Dropout

Bir Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Sheryl Lee Ralph-Abbott Elementary

Bir Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brett Goldstein-Ted Lasso

Bir Komedi Dizisinde En İyi Senaryo: Quinta Brunson- Pilot

Bir Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Matthew Macfadyen-Succession

Bir Drama Dizisinde En İyi Senaryo: Jesse Armstrong-All the Bells Say

Bir Drama Dizisinde En İyi Yönetmenlik: Hwang Dong-hyuk - Red Light, Green Light

En İyi Televizyon Filmi: Chip ve Dale: Kurtarma Timi

Bir Komedi Dizisinde En İyi Yönetmenlik: M.J. Delaney-Düğün Yok, Bir Cenaze

Mini Dizi / TV Filmi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Murray Bartlett-The White Lotus

Primetime Emmy Award for Outstanding Limited or Anthology Series-The White Lotus

Mini Dizi / TV Filmi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jennifer Coolidge-The White Lotus

Bir Mini Dizi, TV Filmi veya Drama Özel Programında En İyi Yönetmen: Mike White-The White Lotus

Bir Mini Dizi, TV Filmi veya Özel Drama Programında En İyi Senaryo: The White Lotus-Mike White

En İyi Varyete Programı (Talk Şov): Last Week Tonight with John Oliver

En İyi Realite Şov veya Yarışma Programı: Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls

İçinde Çeşitli Şovlar Barındıran Program Dalında: Bridget Stokes - Save My Edges, I'm a Donor!

Yönetim Özel Ödülü: Geena Davis Institute on Gender in Media

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