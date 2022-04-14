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Haberler Ramazan 75 yaşındaki davulcu, köyü sahura kaldırıyor
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Bursa'da 75 yaşındaki davulcu, köyü sahura kaldırıyor

Bursa'da 75 yaşındaki Hüseyin Kayacık, kendine has giyimi ve davuluyla Ramazan ayı boyunca hem vatandaşları hem sahura kaldırıyor hem de eğlendiriyor

75 yaşındaki davulcu, köyü sahura kaldırıyor
75 yaşındaki davulcu, köyü sahura kaldırıyor
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İHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Heceler Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Hüseyin Kayacık, kendine has giyimi ve boynundaki radyosu ile Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırıyor. Boynundaki radyosundan çaldığı müziklerle de mahalle halkını eğlendiriyor.

Daha önceki yıllarda mehteran takımında davulcu olarak görev yaptığını söyleyen Kayacık, bıraktığı davulculuk mesleğine eski gelenekleri yaşatmak için yeniden döndüğünü söyledi.

Kayacık, "Davulculuk benim en sevdiğim iş. Bu yaşa geldim, halen davul çalıyorum. Farklı köylerden para teklif ederek çağırıyorlar. Ama ben köyümü bırakıp gitmiyorum. Dünyada savaşlar var. Geçim derdi var. İnsanlar mutsuz, ben de bu şekilde halkımı bir nebzede olsa eğlendiriyorum. Bu bana yetiyor. Allah ömür verirse önümüzdeki yıllarda da yine davul çalmaya devam edeceğim" dedi.

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