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        Haberler Gündem Güncel 8 araç birbirine girdi: 8 yaralı | Son dakika haberleri

        8 araç birbirine girdi: 8 yaralı

        TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde aralarında tır, minibüs ve otomobillerin bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 18:40 Güncelleme: 04.04.2025 - 18:40
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        8 araç birbirine girdi: 8 yaralı
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        İHA'nın haberine göre; otoyolun İzmit geçişi İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde aralarında tır, minibüs ve otomobillerin bulunduğu 8 araç zincirleme kazaya karıştı.

        Kazada 8 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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