Tüp gaz bayisinde sigortalı işçi olarak çalıştığını belirten Mustafa Görkem Balkık, "Restoranda çalışan bir kişi 29 Aralık'ta beni aradı. İş yerinde bulunan sanayi tüpünün kafasını açamadıklarını belirtip yardım istediler. Firma sürekli bizden tüp aldığı için hemen restorana gidip, kafasını açamadıkları iki tüpü kontrol ettim. Tüplerin kapalı olduğunu anladım. Tüpün birini iş yerinde işler aksamasın diye değiştirdim. Akabinde kendilerine, 'Yarın gelir kafasını açamadığınız diğer tüpü değiştiririm' dedim. 30 Aralık´ta tam hatırlamıyorum fakat 15.00 sıralarında ben dönerciye yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki tüpü tek başıma el arabasıyla götürdüm. Buraya giderken yol üzerinde daha önceden tanıdığım Hasan Pehlivan'ı gördüm. Kendisine 'Abi gel şu tüpü indirmede bana yardımcı ol' dedim. Kendisi de beni kırmadı. Yanımda dönerciye geldi. İkimiz tüpü iş yerinin içine aldık. Akabinde kafası açılmayan tüpün kontrolünü ben yaptım. Yanımda getirdiğim diğer tüpü elimde bulunan anahtar ile değiştirmeye yeltenip, somununu açmaya başladım. Bu arada tüpten gaz geldiği sesini duydum. Duyar duymaz zaten alev almaya başladım. Kendimi hemen dışarı attım. Elimde bulunan anahtarı olay esnasında Hasan Pehlivan'a nasıl verdim? Bunu hatırlamıyorum. Ben bu tüpleri döner ocağının yaklaşık 4- 5 metre kadar yakınında bulunan tüpler için ayrılmış yerde değiştirdim. Tüpleri değiştirdiğim esnada dikkatimi dağıtan bir kişi olmadı. Olay esnasında kim yaralandı, kim vefat etti? Ben bunların hiçbirini kendim de yandığım için görmedim" dedi.

Hasan Pehlivan ise, "Mustafa Görkem Balkık bana 'Abi ben dönerciye sanayi tüpü değiştirmeye gidiyorum. Sen de gel. Bana yardım et. Öğle yemeğin benden olsun' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Beraber yürüyerek dönerciye gittik. Mustafa Görkem Balkık ile iş yerine girdik. Balkık'ın iş yerine daha önceden getirmiş olduğu ve takılı olan sanayi tüpünü vanasının ucunda bulunan ismini şu an bilemediğim somun benzeri parçayı çıkardığı esnada bir anda gaz çıkışı oldu. Gaz çıkışı sonrası tüp alev aldı. Ben, tüpü sadece tutuyordum. Kendisi somun ve vana kısmıyla ilgileniyordu. Tüpün alev alması ile alevlerin arasında kaldım. Sol elim ve yüzümde yanıklar oluştu. Can havliyle kendimi iş yerinden dışarıya attım. Balkık ve iş yerinde bulunan diğer kişilerin dışarı nasıl çıktıklarını hatırlamıyorum. Zaten iş yeri çalışanlarını da tanımıyorum. İsimlerini olay sebebiyle öğrendim. Sadece yardım için Balkık'ın yanında bulunuyordum. İş yeriyle ilgili hiçbir alakam yoktur. Sanayi tüpünü değiştirmeyle ilgili uzman değilim. Bu konuda herhangi bir eğitim de almadım. Olayda kusurlu olan kişi ve kişilerden şikayetçiyim" diye konuştu.