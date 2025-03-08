8 Mart Taksim metrosu kapalı mı, açık mı, saat kaçta kapanacak? Bugün hangi metro istasyonları kapalı olacak? Valilik açıkladı!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Taksim'de önlemler artırıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün bazı metro istasyonları kapalı olacak. Bu sebeple ''8 Mart hangi metrolar kapalı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. İstanbul Valiliği kararıyla ikinci bir duyuruya kadar bazı metro istasyonları işletmeye kapalı olacak. Araçlar belirlenen istasyonlarda durmayarak seferlerine devam edecek. Peki, 8 Mart Taksim metrosu kapalı mı, açık mı, saat kaçta kapanacak? Bugün hangi metro durakları kapalı olacak? İşte 8 Mart kapalı metro istasyonları 2025…
8 Mart kapalı metrolar bugün Dünya Kadınlar günü olması sebebiyle araştırılmaya başlandı. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün kapalı olacak metro durakları hakkında bilgi verdi. Buna göre, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü bazı metro istasyonları geçici olarak kapatılacak. Metrolar ikinci bir duyuruya kadar belirlenen duraklarda durmadan yoluna devam edecek. Peki, Bugün hangi metrolar kapalı? 8 Mart 2025 Taksim metrosu kapalı mı, saat kaçta kapanacak? İşte detaylar…
8 MART 2025 BUGÜN HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPALI, TAKSİM METROSU KAPALI MI?
İstanbul'daki M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın, yarın saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapalı olacağı bildirildi.
8 MART'TA KAPALI OLAN METROLAR
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
Bu kapsamda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Taksim ve Şişhane’nin İstiklal Caddesi girişleri kapalı olacak ve füniküler hattı da işletmeye ara verecek
8 MART TAKSİM MEYDANI KAPALI MI, HANGİ YOLLAR VE MEYDANLAR KAPALI?
Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yapılan toplanma çağrılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “kamu düzeni ve toplumsal barışın bozulabileceği gerekçesiyle ilçede gösteri ve etkinliklerin yasaklandığı” duyuruldu.
Kaymakamlığın açıklamasına göre, 8 Mart 2025 günü saat 08.00 itibarıyla 24 saat boyunca Taksim, İstiklal Caddesi ve Sıraselviler Caddesi’nde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtımı ve oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanacak.
Ayrıca, ilçede güvenlik tedbirleri kapsamında saat 12.00’den itibaren şu önlemler alınacak:
Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nın yaya trafiğine kapatılması,
İstiklal Caddesi ve Tünel Meydanı çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması,
Sıraselviler Caddesi ve ara sokakların araç ve yaya trafiğine kapatılması,
Karaköy Meydanı ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması.
Kaymakamlık, gün içinde yaşanabilecek toplumsal olaylar göz önünde bulundurularak ilçenin farklı noktalarında da ek güvenlik tedbirlerinin alınabileceğini belirtti.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden, 08.03.2025 günü saat 19:30'da idaremiz Taksim, İstiklal Caddesi ve Sıraselviler caddesine toplanma çağrıları yapıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 08.03.2025 günü saat 08.00 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır. 08.03.2025 günü Beyoğlu İlçemiz dahilinde yapılmak istenilen yürüyüş, toplanma, oturma eylemi ve diğer vb. etkinliklerin, ayrıca gün içerisinde aynı konunun devamı niteliğindeki gerçekleştirilmek istenen etkinliklerde ve eylemlerde alınacak emniyet tedbirler kapsamında saat 12:00 itibariyle; Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya girişlerin yapılması, İstiklal Caddesi ve ara sokaklar ile Tünel Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması, Sıraselviler Caddesi ve ara sokakların araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması, Karaköy Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması, ayrıca gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak muhtemel tüm farklı konular da dahil yürüyüş, toplanma, oturma eylemi, basın açıklaması ve diğer vb. etkinliklerin yapılmak istenen yerlerde ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde yaya ve araç trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya ve araç girişlerin yapılması kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.