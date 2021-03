8 Mart'ta örnek adım 0:00 / 0:00

Kadın Kültür Evleri ile Kadın Kültür Evleri bünyesinde kurulan 12 kadın kooperatifinin tanıtım programı, Vali Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek'in katılımıyla gerçekleşti.

Geniş davetli listesinin olduğu programa AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve eşi Elif Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve eşi Kadriye Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp ve eşi Fatma Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile eşi Sevim Zeybek ile çok sayıda davetli katıldı.

"GURUR VEREN BİR ESER"

Açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi özel bir günde, Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri olarak sizlere kendimizi, gözümüzden sakındığımız göz bebeği projemizi tanıtacak olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım” dedi.

Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gizemli şehir Afyonkarahisar’ımızın güzide kadınları. Sizler tarih boyunca ortaya koyduğunuz emek ve vefayla bu vatan için ne kadar önemli olduğunuzu gösterdiniz. Bugün ise bu önemin hak teslimiyeti günüdür. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Beyefendi ve Saygıdeğer eşleri Sümeyra Çiçek Hanımefendinin hassas tespitleriyle fark edilen ihtiyaçlarınız, ben ve ekibimin çabaları ile ancak emeklemeyle başlayan bir proje haline gelmiş, siz kadınlarımızın bu projeyi sahiplenmesi ile de bugün dim dik ayakta durabilen gurur veren bir esere dönüşmüştür."

"YENİ İŞ SAHALARI AÇACAĞIZ"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de, "İnşallah açılan bu Kadın Kültür Evleri başlangıç olur. İş sahası açılması konusunda sizin ne kadar çaba sarf ettiğinizi biliyorum. El birliğiyle ve milletvekillerimizle, hep birlikte Afyon’a yeni iş sahaları açmaya devam edeceğiz. Ben emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kent merkezinde bir konak satın aldık. İnşallah binanın restorasyonunu bitirip kadın kültür evi olarak hizmete sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞEHRİN TÜM DEĞERİNİ ORTAYA ÇIKARACAK"

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da, "Kadınlarımızın bilinçli olarak yetişmesine, manevi değerlere katkı sağlamasına sebep olacak ve 2020 yılında sayın valimiz ve muhterem eşlerinin başlattığı Kadın Kültür Evleri dönemin en önemli projelerindendir. Daha önceki konuşmalarımda da bahsettim 'En İyi Narkotik Polis Annedir' diye, anneler evlatlarıyla daha çok zaman geçiriyor. Anneler ne kadar bilinçli, eğitimliyse evlatlarının gelişmesine o kadar katkı sağlıyorlar. Bu sebepten bölgesel kültürümüzü, milli kültürümüzü, manevi kültürümüzü yaşayacak ve yaşatacak olan bu güzel hizmet binalarında inşallah Afyonkarahisar’ımıza layık bir noktada herkesin birlik ve beraberlik içinde ortaya koydukları tavırlarla annelerimiz, kadınlarımız, kız kardeşlerimiz üretecekler ve Afyonkarahisar’ın bütün değerlerini ortaya çıkaracaklar” ifadelerini kullandı.

"KADINLAR İNSANDIR, BİZLER İNSANOĞLUYUZ"

Kadın Kültür Evleri'nin önemine dikkat çeken AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de, "Bugün çok önemli bir günde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde çok güzel bir tanıtımla karşınızdayız. Öncelikle tanıtımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Büyük bir yükün altına ellerini koydular. Kadın Kültür Evleri sadece kadınları bir araya getiren kadınlara kazanç sağlayan bir yer değil, dikkat ettiyseniz burada kadınlar okuyorlar, sinema seyrediyorlar. Burada danışmanlar var. Kadınların sorunlarını sıkıntılarını dinliyorlar. Bu yılı Aile Yılı olarak kutlayacak olmamız da çok anlamlı. Günümüzde kadına şiddet çok arttı. Bu sorunun temelinde aile var. Aile ortamı ne kadar sağlıklı olursa, bireyler kadına şiddetin ne kadar yanlış olduğunu anlarlar. Gizemli şehir Afyon’da böyle bir organizasyonda buluştuğumuz için çok mutluyum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum ve sözlerime Neşet Ertaş’ın bir sözüyle son vermek istiyorum; 'Kadınlar insandır. Bizler insanoğluyuz.' dedi.

"BU PROJE AFYONKARAHİSAR MUCİZESİ"

Projenin Afyonkarahisar’ın mucizesi olduğunu vurgulayan Vali Gökmen Çiçek de, "Biz bugün burada sadece Kadın Kültür Evleri, Kadın Kooperatifleri açmıyoruz. Kadın Kültür Marketlerini, E-Ticaret sistemini açmıyoruz. Biz bugün burada kadınlarımızın 7 ay gibi kısa bir sürede gece gündüz çalışmalarına, alın teri dökmelerine, fedakârlıklarına şahitlik ediyoruz. Biz bugün burada Kaymakam ve Belediye Başkanlarının birlikte tuğla taşıdıklarına, birlikte duvar örmelerine, işin içinde her halleriyle dahil olmalarına şahit oluyoruz. Biz bugün birlik ve beraberlik içerisinde neler yapabileceğimize şahit oluyoruz. Ben 7 ay gibi kısa bir sürede böyle büyük işlerin başarılmasını Afyon Mucizesi olarak yorumluyorum” diye konuştu.

"PROJENİN AFYON'DA BAŞARILI OLMASI TESADÜF DEĞİL"

“Böyle bir mucize ancak Afyonkarahisar’da başarılabilirdi” diyerek konuşmasına devam eden Vali Çiçek, “Çünkü kurtuluşun şehrine böyle başarılar yakışır. Çünkü bunu destekleyecek milletvekillerine ihtiyaç vardı işte buradalar. Bunu destekleyecek Mehmet Zeybek başkana ihtiyaç vardı en başından itibaren ‘Sayın Valim önce ilçelerdeki işleri bitirelim, sonra merkeze döneriz. Orada daha çok iş var' dedi. Bizi destekleyecek Garnizon Komutanımıza ihtiyaç vardı. En başından itibaren öğretim görevlileriyle ve verdikleri desteklerle yanımızda olan değerli Rektörlerimize ihtiyaç vardı. Hepsi bugün buradalar teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm bu yapılanları kamuoyunda geniş bir şekilde duyurmak adına basın mensuplarına ihtiyaç vardı. Her konuda onlarında desteğini aldık. Her şeyden önemlisi Afyonkarahisar’ın çalışkan, fedakâr, cefakâr, kadınlarımıza ihtiyaç vardı hepsi bugün bizimleler. Ben böyle bir projenin Afyonkarahisar’da başarılı olmasının bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Her şey bir araya geldi ve ortaya böyle güzel bir sonuç çıktı” dedi.

Vali Çiçek sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreçte Sultandağı ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkanının tuğla taşıyarak 45 günde binayı bitirmelerine şahit oldum. Çobanlar ilçesi ziyaretimde Başkan bana ben 'en iyisini yapacağım' demişti bittiğinde şaheser oldu. Böyle bir güzelliğe şahit oldum. Gece gündüz orada çalışmasına ve çok güzel işler başarmalarına şahit oldum. Çay ilçesinde koca bir ormanı bizlere bağışlayan belediye başkanının bizlere tahsis etmesine ve kaymakam beyle birlikte sabahlara kadar denetim yapmalarına şahitlik ettim. Eşlerinin, çocuklarını evde bırakarak projeye destek olmalarına şahitlik ettim. Yine Emirdağ ilçesinde Serkan Başkana güzel bir ev istemiştim. Emirdağ yaparsa en iyisini yapar dedi ve büyük bir alanda tam donanımlı bir ev inşa etti. Bayat ilçesinde hayallerin kısa sürede gerçeğe dönüşmesine şahit oldum. İhsaniye ilçesinde de kısa sürede çalışmalarımız başlayacak. Dinar ilçemizde de yeni eklemeler yapılarak muhteşem bir iş ortaya çıktı. Sandıklı ilçesinde kocaman bir konakta büyük fedakârlıklarla güzel işler çıktığına şahit oldum. Bolvadin ilçesinde de kısa sürede büyük emeklerle muazzam bir Kadın Kültür Evimiz oldu. İscehisar ilçemizde İş insanı Necmettin Ayyıldız beyefendinin desteğiyle muhteşem bir proje ortaya çıktı. Sinanpaşa ilçemizde Belediye Başkanı ve Kaymakam Hanımın emekleriyle çok güzel işler ortaya çıktı. Herkese ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"7 AYDA BAŞARDIK"

Projenin aslında eşinin fikri olduğunu dile getiren Vali Çiçek şöyle devam etti:

“İlçelerde görev yaparken evliliğimizin ilk yıllarında 3 bin 4 bin nüfuslu ilçelerde görev yaparken kadınların sosyalleşme olanaklarının kısıtlı olmasından dert yandıklarını bana anlatmıştı. 'İlerde vali olursan böyle bir projeyi hayata geçirmeni istiyorum. Söz ver. Çünkü kadınlar her şeyin en iyisini hak ediyor' demişti. Onun bu fikriyle çıktığımız yolda büyüyerek bu noktaya ulaştık. Bu süreçte Belediye Başkanı Mehmet Zeybek her zaman yanımda oldu. Her ilçeye benimle geldi. İGM Başkanı Burhanettin Çoban’a her konuda destekçimiz oldu. ATSO Başkanı Hüsnü Serteser’e çok teşekkür ediyorum. Afyon Eğitim Vakfı üzerinden e-ticaret ile kadın kültür evlerinde üretilen tüm ürünler Türkiye ve dünyaya pazarlanacak. Kazanılan paralar öğrencilerimize burs olarak gidecek. Bu müthiş projesi için kendisine teşekkür ediyorum. Sadece 7 ayda Kadın Kültür Evleri binalarımız tamamlandı. Eğitimlere açıldı. Kadın Kooperatifleri kuruldu. Siparişler alındı, satışlar yapıldı. Yetmedi Kadın Kültür Marketler kurduk. İşte bu yüzden Afyon Mucizesi diyorum. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"BUGÜN AFYON İÇİN BİR MİLAT"

Programa video konferans ile bağlanan ve bugünün Afyonkarahisar için bir milat olduğunu belirten Ak Parti Milletvekili Veysel Eroğlu da, “Öncelikle, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin eşlerinin, annelerinin, tüm hanımefendilerin, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden kutluyorum. Kadınlar toplumun baş tacıdır. Peygamber Efendimiz bizlere 'Kadınların haklarını koruyunuz. Onlar size Allah’ın emanetleridir' buyurdu. 2020 yılında Afyonkarahisar’da Sevgi Yılı ilan edilmişti. Gerçekten çok iyi bir şekilde de yürütüldü. Afyonkarahisar her konuda gerek geçen sene Sevgi Yılı gerekse bu seneki 2021 Aile Yılı ile değerli Valimizin başlattığı Kadın Kültür evi ve Kadın Kooperatifleri Projesi Türkiye’ye hatta tüm Dünya’ya örnek olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Bugün Afyon için bir milat olduğunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Valimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Şunu vurgulamak istiyorum. Kadın Kültür Evleri gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. Geleceğe emin adımlarla ilerlemek istiyorsak, kadınlarımızın gelişimine destek vermeliyiz. Afyonkarahisar bu gelişime projeleriyle adım attı. Bende Afyonkarahisar’a geldikçe Kadın Kültür Evlerimizi ve Kadın Kooperatiflerimizi ziyaret edeceğim ve destek olacağım. Aklımda da çok büyük bir proje var. İnşallah gelince Sayın Valim ile istişare yapacağız. Bunu sadece Türkiye’ye değil Dünya’ya tanıtmak için bir program hazırlıyoruz. İnşallah Dünyaca ünlü birini ilimize getireceğiz. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Tüm kadınlarımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

"16 BİN 860 KADINIMIZA ULAŞTIK"

Konuşmaların ardından Kadın Kültür Evleri'nin tanıtımına geçildi. Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, "İlimiz genelinde 20 Kadın Kültür Evi, 12 Kadın Kooperatifi ile diğer illere de örnek olan Kadın Kültür Evlerimiz Afyonkarahisarlı kadınlarımızın da sahiplenmesi ile ilimiz için bir gurur ülkemiz için bir örnek oldu. Pandemi koşulları nedeniyle 2 ayı kapalı olmak üzere 7 ay gibi kısa bir sürede yani aslında sadece 5 ayda Kadın Kültür Evlerimizde gerçekleştirilen eğitimler, seminerler, sosyokültürel aktiviteler, spor ve sohbet imkânlarıyla 16 bin 860 kadınımıza ulaştık” dedi.

"SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ"

Kadın Kültür Evleri ve Kooperatifleri sürecinin başından itibaren destek olan Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner de görüntülü mesajla salona hitap etti.