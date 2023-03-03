Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Yaban Hayatı Günü'nün bu yılki teması, dünya çapında kritik düzeyde nesli tükenmekte olan yabani canlıların durumuna dikkati çekmek ve onları korumak için çözümler üretmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 'Yaban Hayatını Korumak için Ortaklık' olarak belirlendi.