8 Şubat 2026 Pazar İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak paylaşılan güncel su kesintisi duyuruları, planlı kesinti sorgulama ekranını yeniden gündeme taşıdı. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere zaman zaman su verilemiyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? İşte, 8 Şubat 2026 Pazar günü İSKİ tarafından açıklanan planlı su kesintileri…
İSKİ’nin günlük olarak yayımladığı planlı su kesintisi duyuruları, İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altyapı çalışmaları ve bakım-onarım nedeniyle kentin Anadolu ve Avrupa Yakası’nda yer alan bazı ilçelerde geçici su kesintileri yaşanabiliyor. Peki, bugün İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var? İşte, 8 Şubat 2026 Pazar tarihli İSKİ planlı su kesintisi listesi…
İSTANBUL'DA NE ZAMAN SU KESİNTİSİ YAPILACAK, SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ anlık olarak İstanbul'da meydana gelen su kesintilerini paylaşıyor. Aşağıdaki linkten İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.