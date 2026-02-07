İSKİ’nin günlük olarak yayımladığı planlı su kesintisi duyuruları, İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altyapı çalışmaları ve bakım-onarım nedeniyle kentin Anadolu ve Avrupa Yakası’nda yer alan bazı ilçelerde geçici su kesintileri yaşanabiliyor. Peki, bugün İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var? İşte, 8 Şubat 2026 Pazar tarihli İSKİ planlı su kesintisi listesi…