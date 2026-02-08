Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 8 ŞUBAT 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam TV’de hangi diziler, filmler ve programlar var? Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        8 Şubat 2026 Pazar TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak?

        Bugün televizyon ekranlarında hangi dizilerin, filmlerin, programların ve yarışmaların yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple kanalların 8 Şubat 2026 TV yayın akışları araştırılıyor. Gündüz ve öğle kuşağında dizi tekrarları ve farklı türde programlar izleyici karşısına çıkarken, akşam kuşağında dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümleri ekranlara gelecek. Peki, İşte bu akşam yayınlanacak yapımları merak edenler için 8 Şubat 2026 Pazar Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Giriş: 08.02.2026 - 11:17 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:17
        Televizyon ekranlarında her gün farklı diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Bugün ekrana gelecek yapımları merak edenler 8 Şubat 2026 TV yayın akışı listesini araştırıyor. Bu akşam TV8’in sevilen yarışma programı Survivor’da heyecan tüm hızıyla devam edecekken, Show TV’de Rüya Gibi dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 8 Şubat 2026 Pazar Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        ATV YAYIN AKIŞI

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.30 atv’de Hafta Sonu

        10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11.20 Dizi TV

        12.10 Kuruluş Orhan

        15.30 A.B.İ

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00.20 Kuruluş Orhan

        03.00 Bir Gece Masalı

        05.30 Aldatmak

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        08.30 Konuştukça

        09.45 Magazin D Pazar

        12.45 Pazar Gezmesi

        13.45 Arda ile Omuz Omuza

        14.45 Eşref Rüya

        18.30 Kanal D Haber

        20.00 Beyaz’la Joker

        23.15 İnci Taneleri

        02.00 Poyraz Karayel

        04.15 5N1K

        04.45 Üç Kız Kardeş

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler

        13.45 Sahtekarlar

        15.45 Yeraltı

        19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Sahtekarlar

        00.15 Efsane Futbol

        01.30 Yeraltı

        04.15 Şevkat Yerimdar

        05.15 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08.00 Meryem ve Oğulları

        10.00 Pazar Sürprizi

        13.00 Rüya Gibi

        15.30 Veliaht

        18.25 Hafta Sonu Ana Haber

        20.00 Rüya Gibi

        00.15 Kızılcık Şerbeti

        02.45 Rüya Gibi

        04.30 Veliaht

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

        11.00 Tülin Şahin İle Moda

        12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15.30 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Süt Kardeşler

        21.45 Yanlış Anlama

        00.00 Yanlış Anlama

        02.30 Aramızda Kalsın

        04.00 Ateşböceği

        05.00 Türk Müziği

        06.00 Erkenci Kuş

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.03 İstiklal Marşı

        06.05 Ege’nin Hamsisi

        08.25 Mehmed: Fetihler Sultanı

        11.45 Enine Boyuna

        13.00 Yurda Dönüş

        14.05 Cennetin Çocukları

        17.30 Kod Adı: Kırlangıç

        19.00 Ana Haber

        20.00 Teşkilat

        23.55 3'Te 3

        01.10 Gönül Dağı

        03.50 Cennetin Çocukları

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.00 Dizi

        08.00 Oynat Bakalım

        08.30 Gençlik Rüzgarı

        10.00 Gazete Magazin

        17.30 Survivor Panorama

        20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

        00:15 Gazete Magazin

        05:15 Gençlik Rüzgarı

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
