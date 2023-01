80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından yapılan oylamayla sinema ve Amerikan televizyonunun en iyilerine verilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) sahiplerini buldu.

Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen Altın Küre, Beverly Hills'teki bir otelde sahiplerine takdim edildi.

Tören aynı zamanda NBC kanalından da canlı olarak yayınlandı. Gecenin sunuculuğunu ise Emmy Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael üstlendi.

(Jerrod Carmichael)

Sunucu ve komedyen Jerrod Carmichael, konuşmasında geçen yılki ayrımcılık tartışmalarına atıfta bulunarak "Buradayım çünkü siyahım" dedi.

Komedyen, Altın Küre'yi sunması için telefon aldığında evde çay içtiğini söyledi.

Carmichael'ın açıklaması şöyle devam etti:

"Size karşı dürüst olacağım, hiç değişmediklerini varsayarak bu işi kabul ettim. Altı yeni siyah üye aldıklarını duydum, onları tebrik ederim. Ama burada olmamın nedeni bu değil. Hepiniz için buradayım. Bu odaya bakıyorum ve birçok yetenekli insan görüyorum. Hayran olduğum insanlar. , kıskandığım insanlar... Hollywood Yabancı Basın Derneği'nin geçmişi ne olursa olsun, bu bizim kutlamamız gereken bir akşam. Çünkü bu sektör böyle geceleri hak ediyor."

Yellowstone'un Kevin Costner'ı, Euphoria'nın Zendaya'sı, Tár'ın Cate Blanchett'i ve The Dropout'un Amanda Seyfried'i Altın Küre kazandı ancak geceye katılmadılar.

SON YILLARDA NEDEN GÖZDEN DÜŞTÜ?

Sinema dünyasının önemli ödülleri arasında olan Altın Küre, son yıllarda yaşanan skandallar nedeniyle gözden düşmüştü.

- 2018 yılında aktör Brendan Fraser, 88 yaşındaki eski Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) Başkanı Philip Berk'in 2003 yılında kendisini taciz ettiğine dair suçlamada bulunmuştu. Berk bu hikayeyi 'tamamen uydurma' olarak nitelendirmişti. Fraser, 2003 yılında organizasyonun eski başkanı tarafından tacize uğradığı iddialarının ardından Altın Küre Ödül törenine gitmeyeceğini söylemişti. En İyi Erkek Oyuncu adayı, törene katılma konusunda sorulan bir soruya "Annem beni ikiyüzlü yetiştirmedi" yanıtını vermişti.

- 2019'da Hustlers filmini yazıp yöneten Lorene Scafaria'nın ve Little Women filmini yazıp yöneten Greta Gerwig'in ödüle aday gösterilmemesi nedeniyle HFPA eleştiri toplamıştı.

- 2020 yılında Norveçli bir gazeteci HFPA'ya yolsuzluk nedeniyle dava açmıştı. Fakat yargıç, davacı Kjersti Flaa'nın zarara uğramadığına hükmederek davayı reddetmişti.

- 2021 yılında LA Times, HFPA'nın 87 üyesinden hiçbirinin siyah olmadığını ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerine üyelerde çeşitliliğe gidildi. Globes'a göre yeni üyelerin 6'sı siyahi, 10'u kadın, 6'sı Latin, 5'i Asyalı ve 4'ü Orta Doğulu ya da Kuzey Afrikalı.

- Eski Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) Başkanı Philip Berk ayrıca nisan ayında bir e-postada 'Black Lives Matter'ı, 'ırkçı bir nefret hareketi' olarak nitelendirdiği iddiasıyla örgütten ihraç edilerek yeniden gündeme gelmişti.

- Ertesi ay Scarlett Johansson 'bazı HFPA üyelerinin cinsel tacize varan cinsiyetçi soru ve sözleri' nedeniyle hiçbir HFPA etkinliğine katılmayacağını açıklamıştı.

İŞTE 2022 ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANAN DİZİLER VE FİLMLER

SİNEMA

En İyi Film (Müzikal veya Komedi)

The Banshees of Inisherin

En İyi Film (Dram)

The Fabelmans

Yabancı Dilde En İyi Film

Argentina, 1985 (Arjantin)

En İyi Animasyon Filmi

Guillermo del Toro’s Pinocchio

(Soldan sağa doğru Roeban Katz, Alexandre Desplat, Guillermo del Toro ve Mark Gustafson)

En İyi Senaryo

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

En İyi Yönetmen

Steven Spielberg, The Fabelmans

En İyi Şarkı

Naatu Naatu, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (“RRR”)

En Özgün Film Müziği

Justin Hurwitz, Babylon

En İyi Aktör (Dram)

Austin Butler, Elvis

(Austin Butler)

En İyi Aktris (Dram)

Cate Blanchett, Tár

En İyi Aktör (Müzikal veya Komedi)

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin



En İyi Aktris (Müzikal veya Komedi)

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

En İyi Erkek Oyuncu

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

(Colin Farrell)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

TELEVİZYON

En İyi Dizi (Dram)

House of the Dragon

En İyi Dizi (Komedi)

Abbott Elementary

En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi

The White Lotus: Sicily

En İyi Aktör (Müzikal veya Komedi)

Jeremy Allen White, The Bear

(Jeremy Allen White)

En İyi Aktris (Müzikal veya Komedi)

Quinta Brunson, Abbott Elementary

En İyi Aktör (Dram)

Kevin Costner, Yellowstone

En İyi Aktris (Dram)

Zendaya, Euphoria

En İyi Aktör (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)

Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

En İyi Aktris (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)

Amanda Seyfried, The Dropout

Müzikal-Komedi veya Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Julia Garner, Ozark

Müzikal-Komedi veya Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Tyler James Williams, Abbott Elementary

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)

Jennifer Coolidge, The White Lotus

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)

Paul Walter Hauser, Black Bird

*Haberin görselleri Associated Press (AP) tarafından servis edilmiştir