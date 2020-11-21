Son dakika... Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde Türkiye genelinde bu akşam saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama yarın sabah 10.00'da sona erecek...

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

AKŞAM 20.00’DE EVDE OLALIM. Kısıtlama başlıyor. Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak.