AA

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Örnekalan Mahallesi'nde yaşayan Bahçekapılı, eğitimine ilkokuldan sonra devam edemedi. Küçük yaşlarda dedesine ve babasına hayvancılık işlerinde yardım eden Bahçekapılı, böylece çobanlık mesleğine adımını attı. Gurbete çıkmayan ve yaklaşık 70 yıl geçimini dağlarda çobanlık yaparak sağlayan Bahçekapılı, ilerlemiş yaşına rağmen koyunlardan vazgeçemiyor. Yaşının ilerlemesi nedeniyle koyunlarının sayısını azaltan 5 çocuk, 11 torun sahibi Bahçekapılı, önceleri 300 koyunla başladığı çobanlık mesleğini bugünlerde sadece 7 koyunla hobi amaçlı sürdürüyor.

"5 ÇOCUĞUMA BU MESLEK SAYESİNDE BAKTIM" Zaman zaman arkadaşlarının kalabalık sürülerine de eşlik ederek Hamsiköy'ün dağlarında koyunlarıyla zaman geçiren Kaptan Bahçekapılı, dedesi ve babasının da yaylalarda çobanlık ve besicilik yaptığını söyledi. Kendisinin de dede mesleğini sürdürdüğünü belirten Bahçekapılı, 3 kuşak devam eden çobanlık mesleğinin kendisiyle son bulduğunu dile getirdi. Bahçekapılı, çobanlık dışında başka bir iş yapmadığını ifade ederek, "Çobanlık çok zevkli bir meslek. Bu zamana kadar da 5 çocuğuma bu meslek sayesinde baktım. 300 koyunla başladım bu işe, şimdi ise yaşım gitti. Eğer yaşım elverseydi hiç bu işten doymazdım." diye konuştu.