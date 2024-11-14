84 yıl hapisle aranan firarinin sözleri şaşırttı

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Konya'da hırsızlık suçundan 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Ankara Sincan Açık Cezaevinden kaçan 18 yaşındaki M.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik çalışmaların ardından zanlının merkez Karatay ilçesinde Sanayi Sitesi içerisinde bir araçla seyir halinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan zanlı, bir süre sonra kontrollü olarak durduruldu.