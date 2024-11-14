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        Haberler Gündem Güncel 84 yıl hapisle aranan firarinin sözleri şaşırttı | Son dakika haberleri

        84 yıl hapisle aranan firarinin sözleri şaşırttı

        Konya'da 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari, otomobille kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Zanlı, sağlık kontrolü için getirildiği hastane çıkışında gazetecilere, "Adaletten kaçılmaz, biz polisimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:09 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:47
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        84 yılla aranan firarinin sözleri şaşırttı
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        Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Konya'da hırsızlık suçundan 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Ankara Sincan Açık Cezaevinden kaçan 18 yaşındaki M.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Teknik çalışmaların ardından zanlının merkez Karatay ilçesinde Sanayi Sitesi içerisinde bir araçla seyir halinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan zanlı, bir süre sonra kontrollü olarak durduruldu.

        Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendisini görüntüleyen gazetecilere "Adaletten kaçılmaz, biz polisimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz" dedi.

        M.Y. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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        #Konya
        #Firari
        #kaçak
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