87 yaşındaki koca, eşini öldürüp intihar etti

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Konya'da 87 yaşındaki bir kişi 66 yaşındaki eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, merkez Meram ilçesine bağlı Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, Süleymaniye Caddesi'ndeki bahçeli evde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 87 yaşındaki Hüseyin Altuner, yaklaşık 7 yıllık eşi 67 yaşındaki Fatma Altuner ile bilinmeyene bir nedenle evlerinde tartışmaya başladı.

İddialara göre, ikili arasında çıkan tartışma evin bahçesinde de devam etti. Aynı bahçe içinde başka bir evde ikamet eden Altuner çiftinin gelini Zekiye Altuner, bağrışma seslerinin ardından 2 el silah sesi duydu. Bahçeye koşan Zekiye Altuner, babası ve kayınvalidesinin yan yana cansız bedenlerini gördü.

Zekiye Altuner’in ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Fatma Altuner'in başından, Hüseyin Altuner’in ise göğsünden giren tek kurşunla olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlendi.

Öte yandan polisin olay yerinde yaptığı incelemede Hüseyin Altuner'e ait olduğu ve olayda kullanılan silahın cansız bedenlerin yanında bulunduğu öğrenildi.