Mardin'de yaşayan Hasan ve Şemsihan Çiçek çiftinin en büyük çocukları olan 3.5 yaşındaki Abdullah, dünyada, milyonda bir görülen Tibial Hemimelia (çift taraflı kaval kemikliği eksikliği) hastalığıyla dünyaya geldi.

Mardin Valiliği tarafından Abdullah'ın sağlığına kavuşması için yardım kampanyası düzenlemesine onay verildiğini söyleyen baba Hasan Çiçek, "Abdullah 4 yaşına kadar ameliyat edilmezse bir daha asla yürüyemeyecek" dedi.

'ALTI AMELİYATIN MALİYETİ 875 BİN $'

Ameliyatların en geç 3 ay içerisinde yapılmaya başlanması gerektiğini belirten Hasan Çiçek, "Bu tür ameliyatları dünyada birkaç doktorun yapabildiğini öğrendik. Alman Prof. Dr. Michael Weber bunlardan birisi ve oğlumu Dubai'ye kendi imkanlarımla götürüp muayene ettirdim. Kendisi çocuğumun yürüyebileceğini söyledi. Ancak yapılması gereken 6 ameliyatın maliyeti 875 bin doları buluyor. Ben Mardin'de Diyanet'e bağlı olarak bir camide hocalık yapıyorum ve bunu karşılama olanağım yok" dedi.

Türkiye'de gitmedik doktor bırakmadığını da ifade eden baba Hasan Çiçek kendilerine, çocuğunun bacaklarının kesilerek protez yapılabileceği önerisinin getirildiğini anlattı.

'FURKAN BİZE UMUT IŞIĞI OLDU'

Oğlu için başlattığı kampanyaya Mardin Valiliği'nin de destek verdiğini söyleyen Çiçek, "İki yıl önce oğlum Abdullah ile aynı durumda olan ve ameliyatı Mersin'de, Dr. Weber tarafından yapılan Furkan Eymen'in şu an yürüdüğünü biliyoruz. Furkan bize umut ışığı oldu. Ben Sağlık Bakanlığı yetkililerinden ve halkımızdan oğlum için yardım istiyorum" diye konuştu.

'OĞLUMUN NEDEN AYAKLARI KESİLSİN?'

Hacettepe Üniversitesi'ne, Balta Limanı Kemik Hastanesi'ne, Adana ve Isparta devlet hastanelerinde ortopedi servisine gittiğini söyleyen Hasan Çiçek, "Şayet bu para sağlanabilerse oğlumun ameliyatı İstanbul'da bir özel hastanede yapılacak. Türkiye'de kime götürdüysem çocuğumun bacağının kesilip protez yapabileceğini söylüyor ama çocuğumun ayakları üzerinde durma şansı varken neden bacakları kesilsin? Ben herkesten yardım istiyorum. Habertürk'e de teşekkür ediyorum" dedi.

FURKAN EYMEN AYAKLARI ÜZERİNDE

Türkiye, milyonda bir görülen Tibial Hemimelia (çift taraflı kaval kemikliği eksikliği) hastalığını, 2015 yılında Mersin'de yaşayan Semih ve Şeyma Yıldızçelik'in oğulları 1 yaşındaki Furkan Eymen ile duymuştu. Furkan Eymen'in tedavisi için o dönem gereken 230 bin doların büyük kısmı hayırsever vatandaşlar sayesinde üç ay içinde toplanmıştı. Minik Furkan gerçekleşen 6 ameliyatın ardından hayata ilk adımını atmıştı.

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