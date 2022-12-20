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Haberler Gündem 3. Sayfa 89 yaşındaki kişi alevlerden kurtulamadı
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Bilecik'te 89 yaşındaki kişi, evinde çıkan yangında öldü

Bilecik'te iki katlı ahşap evde çıkan yangında, tek başına yaşayan 89 yaşındaki Emrullah Aydın yaşamını yitirdi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

89 yaşındaki kişi alevlerden kurtulamadı
89 yaşındaki kişi alevlerden kurtulamadı
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AA

Bilecik'te, yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan Emrullah Aydın (89) hayatını kaybetti.

Gölpazarı ilçesi Orta Mahalle Ankara Caddesi'ndeki binadan alevler yükseldiğini fark eden komşular, durumu itfaiyeye bildirdi. Gölpazarı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Emrullah Aydın'ın tek başına yaşadığı evdeki yangına müdahale etti.

Kısa sürede yangını söndüren ekipler, içeride bulunan Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesini morguna gönderildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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