Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik 9 ayda 474 bin 18 Suriyeli ülkesine döndü

        9 ayda 474 bin 18 Suriyeli ülkesine döndü

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli ülkelerine geri dönüş yaptı" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 11:00 Güncelleme: 07.09.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 ayda 474 bin 18 Suriyeli ülkesine döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihinden bugüne toplam 474 bin 18 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi.

        Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti.

        8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.

        Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?