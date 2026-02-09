Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 9 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        9 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in ateşkese rağmen, Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 21:59 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 Filistinli hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin batısındaki Nasr Caddesi’nde bir apartman dairesini hedef alan İsrail bombardımanında 3 kişi hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Ebu Temmam Okulu çevresini hedef aldı. Açılan ateşte 54 yaşındaki bir Filistinli yaşamını yitirdi.

        Gazze Şeridi'nin orta kesimininde Deyr el-Belah’ın doğusunda da Filistinli çiftçi Halid Berke İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

        İsrail ordusu ise Refah'ta bir tünelden çıktıklarını iddia ettiği 4 kişinin İsrail askerlerine ateş açtığını, askerlerin karşılık vermesi üzerine söz konusu kişilerin öldürüldüğünü ileri sürdü.

        Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim 2025'te devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen izin vermemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 7 Şubat 2026 (Epstein Dosyayı Kimleri Yakacak?)

        MHP'den terörsüz Türkiye mesajı. Yargıtay'dan altın paylaşımı kararı. Epstein dosyayı kimleri yakacak? Hangi ev değerli konut kapsamında? Rayiç bedel nasıl belirleniyor? Ana Haber Bülteni'ni Evren Aydın sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız