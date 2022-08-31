9'uncu kattan 6'ncı kata düştü! Mucize kurtuluş!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede, önceki akşam saat 20.30 sıralarında 14 yaşındaki Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi, 9. kattaki dairenin camından baktığı sırada düştü.
6'NCI KATTAKİ SÜTUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'yi görenler yanına ulaşarak, yardım etmeye çalıştı.
ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, çocuğa vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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