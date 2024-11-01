9. yargı paketi TBMM Genel Kurulunda! 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler?
TBMM Genel Kurulunda görüşülen 9. Yargı paketi son dakika gelişmeleri ile gündeme geliyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis gündeminde yer alıyor. Bu noktada denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi maddelerle gündeme gelen yeni yargı paketinin yürürlüğe gireceği tarih için araştırmalar hız kazandı. 9. Yargı Paketi içeriği TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak?
TBMM Genel Kurulunda, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılıyor. İşte, 9.yargı paketinde gelinen son durum
9.YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.
9.Yargı Paketi Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek.
9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER OLACAK?
9.Yargı Paketine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.
Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.
Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.
Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.
Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.
BAKAN TUNÇ'TAN YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM'de) basın mensuplarının sorularını yanıtlandırdı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili bir soru üzerine Bakan Tunç, bu konudaki hazırlıkların son aşamada olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son istişarelerin yapılacağını kamuoyuyla paylaştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak." açıklamalarında bulundu.
Tunç, şu anda Meclis'in gündeminde 9. Yargı Paketi'nin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"10. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Hem 10. Yargı Paketi'nde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da konuşmalarında ifade ettiği 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz.''