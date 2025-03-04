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        Haberler Gündem 9 yaşındaki kayıp kızı Didem Arslan Yılmaz buldu - Güncel haberler

        9 yaşındaki kayıp kızı Didem Arslan Yılmaz buldu

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de programa geçtiğimiz gün katılan Mahmut Bey, Didem Arslan Yılmaz'a 9 yaşındaki kızının, asıl adı Sümeyra olan Nigar tarafından kaçırıldığını söylemişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 21:19 Güncelleme: 04.03.2025 - 21:19
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        9 yaşındaki kayıp kızı Didem Arslan Yılmaz buldu
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de programa geçtiğimiz gün katılan Mahmut Bey, Didem Arslan Yılmaz’a 9 yaşındaki kızının, asıl adı Sümeyra olan Nigar tarafından kaçırıldığını söylemişti.

        Mahmut, Sümeyra ve kızının Gaziantep’ten otobüs ile İzmir’e gittiğini öğrendiğini söylemişti. Didem Arslan Yılmaz 1 gün içinde kayıp kıza ve Sümeyra’ya ulaştı. Mahmut, Didem Arslan Yılmaz’a teşekkür etti.

        SÜMEYRA’DAN FLAŞ SÖZLER!

        “KOCAMI SADECE 1 KERE ALDATTIM”

        Sümeyra, Didem Arslan Yılmaz’ın sorularına verdiği cevaplarla şoke etti. Sümeyra bir sevgilisiyle ormana gittiğini, yanında kızının da olduğunu “Sevgilimle ormana gittim çok güzeldi” sözleriyle anlattı. Ayrıca “Kocamı sadece 1 kere aldattım” sözleriyle de yok artık dedirtti. Sümeyra “Bir erkekten huzur ve saygı beklerim. Kocam beni sevmedi, bir pırlanta bile almadı ben de aldattım” sözlerini kullandı.

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