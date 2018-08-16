Güney Kore'nin en büyük Budist tarikatı olan, 3 binden fazla tapınağı, 13.000'den fazla Budist rahibi ve 7 milyon takipçisi bulunan, 12. yüzyılda kurulduğu düşünülen Jogye'nin merkez komitesi tarihinde ilk kez başkanının istifasını istedi. Merkez komitede yapılan oylamada başkan Seoljeong hakkındaki gensoru önergesi 14'e karşı 56 oyla kabul edildi.

Güney Kore'deki Budistlerin çoğunun mensup olduğu tarikatın 12. yüzyılda kurulduğu belirtilse de tarihi 1200 yıl geriye dayanıyor.

Tarkatın birçok üyesi Seoljeong'un istifası talebiyle eylemler düzenlemiş ve refom yanlısı üst düzey bir diğer Jogye rahibi tarikatın başkent Seul'deki merkezi önünde 41 günlük açlık grevinin ardından bu ay hastaneye kaldırılmış, Jogye Düzeni'nin ruhani lideri Jinie ise Seoljeong'un görevden alınması çağrısı yapmıştı.

Önde gelen Budist aktivist Cho Jae-hyun tarikatın 24 kişilik Yaşlılar Konseyi'nin merkez komitenin aldığı kararı gelecek hafta onaylamasının beklendiğini açıkladı.

Bir televizyon programı Budist liderin iddia ettiği gibi Seul Ulusal Üniversitesi'nden mezun olmadığını ortaya çıkartmış, Seoljeong'un ayrıca bekarlık yeminini bozarak bir kız çocuğuna sahip olduğu ve yoksulluk yemini etmesine rağmen büyük gayrimenkul holdinglerine sahip olduğunu duyurmuştu.

Geçen kasım ayında başkanlık görevine gelen 76 yaşındaki Seoljeong ise tüm suçlamaları reddederek kendisine tarikatın bir 'eski koruyucusu' tarafından komplo yapıldığını iddia ediyor. Tarikatı 8 yıl yöneten Seoljeong'un selefi Jaseung'a da yolsuzluk, kumar ve bekarlık yeminin bozma suçlamaları yöneltilmişti.

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