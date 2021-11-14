Dün akşamki Cebelitarık karşılaşmasında sahaya çıkan 11´de yer alan futbolcular salonda çalışırken, diğer futbolcular da teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki saha antrenmanında yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve dar alanda yapılan geçiş oyunlarıyla devam etti. Dün akşam kampa katılan Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı da bugün ilk kez idmana çıktı. Baldırında sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür, kendisi için hazırlanan bireysel antrenman programı dahilinde sahada takımdan ayrı yaptığı çalışmalarını sürdürdü.

A Millî Takım kafilesi, bugün saat 18.00´de İstanbul Havalimanı´ndan kalkacak Türk Hava Yolları´na (THY) ait uçakla Karadağ´ın başkenti Podgoritsa´ya gidecek.