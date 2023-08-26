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        Haberler Spor Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar: Çeyrek finale kalmak istiyoruz - Voleybol Haberleri

        Eda Erdem Dündar: Çeyrek finale kalmak istiyoruz

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile yapacakları maçı kazanarak çeyrek finale kalan taraf olmak istediklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 17:19 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:19
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        "Çeyrek finale kalmak istiyoruz"
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        2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak adını son 16 turuna yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, Belçika karşılaşmasına ilişkin Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

        Avrupa Şampiyonası'nda grup etabını hedefledikleri gibi 5'te 5 yaparak namağlup lider bitirdiklerini hatırlatan Eda, "Düsseldorf'ta çok güzel bir ortam vardı. Almanya'da yaşayan ve çevre illerden gelen vatandaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Oyun olarak da güzel bir oyun vardı. Her geçen gün üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. Takım olarak gücümüzün farkındayız." ifadelerini kullandı.

        Çeyrek finale kalabilmek için ev sahibi Belçika ile karşılaşacaklarını anlatan Eda, şunları kaydetti:

        "Salondaki ilk antrenmanımızı yaptık. Takım olarak herkesin keyfi yerinde, maç saatini bekliyoruz. Rakibimiz Belçika da Almanya gibi pasör çaprazsız bir sistemle oynuyor. Almanya karşılaşmasındaki oyuna benzer bir maç bizleri bekliyor. Britt Herbots gibi çok güçlü bir oyuncuya sahipler. İlk hedefimiz onu durdurmak olacak, bunun için de iyi servis atmamız gerekiyor. Takım olarak hazırız. Buraya bir hedef için geldik. Güzel bir başlangıç yapıp çeyrek finale kalan taraf olmak istiyoruz."

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