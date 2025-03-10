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        A Milli Takım, ABD ile karşılaşacak

        A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran'da karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 17:27 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:27
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        A Milliler, ABD ile karşılaşacak
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında ABD ile karşılaşacağını açıkladı.

        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacak A Millî Takımımız, bu müsabakaların ilkinde 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

        Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yerel saatle 15.40'ta (TSİ 22.40) başlayacak."

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