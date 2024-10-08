A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü kutlandı

UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar için toplanan A Mili Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü kutlandı.

Bugün 25 yaşına giren Ferdi için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde akşam yemeği sonrasında pasta kesilirken, milli futbolcuya pastasının ilk dilimini takım arkadaşı Orkun Kökçü ikram etti. Ferdi, daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşları ile tebrikleşti.