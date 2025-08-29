Habertürk
Habertürk
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

        A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

        Giriş: 29.08.2025 - 13:38 Güncelleme: 29.08.2025 - 13:46
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu.

        Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

        Orta Saha: Demir Ege Tiknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

        Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

        A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

        Grubunu lider tamamlayan takım direkt Dünya Kupası bileti alırken ikinci sıradaki ekip ise Dünya Kupası vizesi için play-off oynayacak.

        Ay-yıldızlılar, ilk olarak Gürcistan ile 4 Eylül 2025 Perşembe Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

