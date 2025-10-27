Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol A Milli voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki maç programı açıklandı - Voleybol Haberleri

        A Milli voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki maç programı açıklandı

        A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa şampiyonlarındaki maç programı belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 18:09 Güncelleme: 27.10.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sultanlar ve Efeler'in maç programı açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliği yapacağı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya’nın düzenleyeceği 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın fikstürünü duyurdu.

        Türkiye, kadınlarda bu organizasyona 2003 ve 2019’un ardından üçüncü kez ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise 2023 yılındaki şampiyonluğunun ardından turnuvaya son şampiyon apoletiyle katılacak.

        Maç programı şu şekilde:

        21 Ağustos 2026

        19.00 Türkiye-Letonya

        23 Ağustos 2026

        19.00 Türkiye-Slovenya

        REKLAM

        24 Ağustos 2026

        19.00 Türkiye-Macaristan

        26 Ağustos 2026

        19.00 Türkiye-Almanya

        28 Ağustos 2026

        19.00 Türkiye-Polonya

        A Milli Erkek Voleybol Takımı ise grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, grup maçlarını Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde oynayacak.

        Millilerin maç programı şu şekilde:

        10 Eylül 2026

        TSİ 21.00 Türkiye-Almanya

        12 Eylül 2026

        TSİ 18.00 Fransa-Türkiye

        13 Eylül 2026

        TSİ 18.00 İsviçre-Türkiye

        14 Eylül 2026

        TSİ 21.00 Romanya-Türkiye

        16 Eylül 2026

        TSİ 18.00 Türkiye-Letonya

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız