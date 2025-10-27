A Milli voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki maç programı açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliği yapacağı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya’nın düzenleyeceği 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın fikstürünü duyurdu.

Türkiye, kadınlarda bu organizasyona 2003 ve 2019’un ardından üçüncü kez ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise 2023 yılındaki şampiyonluğunun ardından turnuvaya son şampiyon apoletiyle katılacak.

Maç programı şu şekilde:

21 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Polonya

A Milli Erkek Voleybol Takımı ise grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, grup maçlarını Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde oynayacak.